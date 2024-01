Federico Centola nuovo Channel Account Manager per Italia e Malta di CyberArk

CyberArk, specialista mondiale nell’identity security, ha nominato Federico Centola Channel Account Manager per Italia e Malta.

Con base a Milano, Federico Centola avrà la responsabilità di guidare la strategia e le attività dedicate al canale, consolidare e ampliare l’ecosistema di partner e sviluppare nuove opportunità congiunte di business, al fine di incrementare la presenza di CyberArk in Italia e a Malta contribuendo a raggiungere gli obiettivi di vendita dell’azienda.

Manager qualificato, dallo spirito innovativo e motivato, con 7 anni di esperienza nel settore ICT, grazie alle sue solide competenze e profondo know how, Federico Centola assume il nuovo incarico dopo 6 anni in CyberArk nel ruolo di Sales Support Team Leader.

“Sono molto orgoglioso del mio percorso in CyberArk e degli incoraggianti risultati ottenuti. Nel mio nuovo ruolo avrò modo di ampliare le attività con i partner di canale sul territorio, al fine di accrescere le opportunità e consolidare le relazioni con i clienti che hanno deciso di potenziare la propria sicurezza con CyberArk,” afferma Federico Centola.

“Nell’era digitale di oggi, le identità rappresentano la linfa vitale di ogni azienda e alimentano processi decisionali, innovazione e fiducia dei clienti. Per questo è fondamentale proteggerle,” sottolinea Paolo Lossa, Country Sales Director di CyberArk Italia. “Per supportare queste esigenze e rafforzare la postura di sicurezza, è essenziale operare con un ecosistema di partner aggiornato e competente. L’esperienza di Federico, che già conosce in modo approfondito la nostra realtà, valorizzerà le capacità e la preparazione dei partner, al fine di supportare al meglio i clienti nel loro percorso con CyberArk.”