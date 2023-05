FileWave estende la partnership con ICOS in Italia

FileWave, fornitore di soluzioni UEM (Unified Endpoint Management), ITAM (IT Asset management) e MDM (Mobile Device management) per organizzazioni di tutte le dimensioni, ha esteso al territorio italiano la sua partnership con ICOS.

Commentando la partnership, Jon Scanlan, Director Sales EMEA di FileWave, ha affermato: “Dopo molti anni di collaborazione con la filiale tedesca di ICOS (ex Brainworks), siamo lieti di estendere la nostra collaborazione all’Italia. In un settore in crescita come il nostro, abbiamo bisogno di partner forti e ambiziosi. Questa partnership con ICOS ci darà una grande presenza nel mercato italiano e non vediamo l’ora di fare grandi cose insieme”.

Dal canto suo, Federico Marini, Managing Director di ICOS ha commentato: “I partner debbono poter disporre di un ampio spettro di soluzioni per consentire ai loro clienti di contrastare la crescente pressione delle cyber minacce. L’ingresso di FileWave nel nostro portfolio ci consente di garantire un’opzione eccellente nell’ambito della gestione degli endpoint, andando a consolidare ulteriormente un’offerta principalmente indirizzata a garantire l’efficienza e la sicurezza dei business digitali.”

Cosa porta FileWave ai partner ICOS

In qualità di pioniere nelle soluzioni di gestione dei dispositivi multipiattaforma, FileWave – che ha sede in Svizzera e serve i propri clienti con una forza lavoro dislocata in Europa, Asia e Stati Uniti – offre una serie di plus. Tra questi la funzionalità, l’esperienza e la comunità globale da cui le organizzazioni dipendono per gestire efficacemente le loro trasformazioni digitali.

I prodotti FileWave, infatti, consentono alle organizzazioni di gestire e proteggere dispositivi desktop, laptop e mobili su più piattaforme. Il software supporta una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui macOS, Windows, iOS, Android e Chrome OS.

La partnership con ICOS per i prodotti FileWave consentirà agli operatori di accedere alle soluzioni. In questo modo, potranno usufruire di una completa gamma di servizi a valore aggiunto tra cui spicca il supporto di un team tecnico di prevendita estremamente qualificato.