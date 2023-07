Fujitsu Channel Portal si arricchisce per nuove opportunità

Fujitsu ha introdotto nuovi tool per favorire ulteriormente la collaborazione fra i propri partner di canale e per rafforzarne le operations, promuovendo così la loro crescita all’interno dell’intero ecosistema Fujitsu. L’arricchito e rinnovato Fujitsu Channel Portal costituisce dunque un hub centralizzato che rende possibile una comunicazione senza soluzione di continuità, semplificando la collaborazione tra Fujitsu e i suoi partner e offrendo accesso intuitivo a risorse essenziali – come materiali di marketing e commerciali, informazioni sui prodotti, corsi di formazione e documentazione tecnica. Centralizzando all’interno di un unico punto di riferimento tutte queste risorse, il Fujitsu Channel Portal semplifica quindi il reperimento delle informazioni di volta in volta necessarie, permettendo ai partner di far rapidamente fronte alle esigenze dei clienti, favorendo e sostenendo la crescita anche in termini di fatturato.

Le principali funzionalità del Fujitsu Channel Partner Portal sono le seguenti:

È un centro risorse completo: i partner possono accedere a una ampia varietà di risorse – come informazioni sui prodotti, materiale per le vendite, tool di enablement, documentazione tecnica e certificazioni di prodotto – per rispondere ai bisogni dei propri clienti in maniera rapida ed efficace.

Garantisce un importante supporto al marketing e alle vendite: al suo interno sono disponibili materiali di marketing personalizzabili, materiale per le campagne, analisi competitive e insight di mercato che aiutano i partner a promuovere efficacemente le soluzioni Fujitsu.

Offre risorse per la formazione e la certificazione: il portale mette a disposizione materiali dedicati alla formazione, oltre a certificazioni e moduli didattici che ampliano le conoscenze dei partner, li tengono aggiornati sulle tecnologie emergenti e aprono a nuove opportunità di crescita. Questa sezione del Fujitsu Channel Partner Portal è basata sul Continuous Education Program, iniziativa che Fujitsu ha lanciato in Italia a marzo 2023 per mettere a disposizione dei partner tutte le competenze e le skill che occorrono oggi per eccellere in un mercato estremamente competitivo.

Un’ulteriore novità di Channel Partner Portal è rappresentata dal Fujitsu Partner Cockpit, un’interfaccia per consolidare i dati aziendali essenziali provenienti da diversi sistemi di canale. In questo modo, i partner possono accedere rapidamente ai tool e sfruttarne tutti i vantaggi, grazie a un elevato livello di efficienza e produttività. Per un’esperienza ottimizzata, l’interfaccia può essere personalizzata secondo le esigenze e le preferenze di ciascuno. Attraverso il Partner Cockpit il partner può seguire l’andamento dei propri progressi, controllare le performance commerciali, monitorare lo stato di avanzamento dei deal e consultare insight utili per ottimizzare il proprio business. Il Partner Cockpit aiuta a prendere decisioni informate e a restare un passo avanti alla concorrenza.

Fujitsu ha infine rilanciato il portale della Tech Community, una piattaforma intuitiva nella quale professionisti e appassionati di tecnologia possano entrare in contatto, collaborare e ampliare la propria base di conoscenze. Questo portale offre accesso ad articoli tecnici, whitepaper, case study e documentazioni di prodotto, grazie ai quali restare sempre aggiornati sugli ultimi sviluppi e sulle nuove tendenze del settore.