Getac è leader per IDC per dispositivi mobili, tablet e PC rugged

Getac Technology è stata posizionata nei due nuovi Report IDC MarketScape, come un leader a livello mondiale nel mercato dei dispositivi mobile rugged, tablet e PC rugged.

I report, “IDC MarketScape: Worldwide Rugged Mobile Devices 2023 Vendor Assessment e IDC MarketScape: Worldwide Tablet and PC 2023 Vendor Assessment sottolineano che “ Nonostante le sfide, il futuro della mobilità rugged è sicuro. I dispositivi rugged svolgono compiti che i dispositivi di tipo consumer non sono in grado di svolgere ed eccellono nei flussi di lavoro aziendali altamente qualificati. Poiché un numero sempre maggiore di aziende cerca di abilitare segmenti più ampi della propria forza lavoro, i lavoratori sul campo rappresentano una chiara opportunità di crescita.”

“Crediamo che questi risultati siano un’ulteriore conferma della leadership di Getac nel definire lo standard dei dispositivi informatici rugged, del software, degli accessori e dei servizi professionali su misura per ciascun cliente”, ha dichiarato James Hwang, Presidente di Getac Technology Corporation. “Collaboriamo in modo proattivo con i nostri clienti per risolvere le sfide operative a ciascun livello e per assicurare le prestazioni in ambienti di lavoro estremi. Questo si traduce in un TCO più basso, perché i dispositivi Getac sono progettati da zero per affrontare condizioni difficili”.

IDC MarketScape ha rilevato che “le organizzazioni aziendali che necessitano di soluzioni fully rugged basate su Android o Windows e progettate per essere utilizzate in molteplici situazioni in prima linea, dovrebbero posizionare Getac in alto nella lista dei fornitori di dispositivi rugged”.

Ulteriori specifici punti di forza di Getac evidenziati nei report IDC sono:

Ampio portfolio di soluzioni: “Getac offre un ampio portfolio di hardware rugged, che si differenzia per i diversi sistemi operativi, form factors e dimensioni dello schermo. Inoltre, Getac fornisce sistemi in-car video e videocamere indossabili rugged, che non si trovano nell’offering dei suoi concorrenti diretti. Questo offering integrativo, crea un potenziale per un’ulteriore espansione nel settore della sicurezza pubblica e delle forze dell’ordine”.

Supply Chain integrata verticalmente: “Getac progetta e produce i propri prodotti e collabora con le filiali di Getac Holdings per la produzione di componenti critici chiave, tra cui schede madri, batterie, chassis per i computer portatili e componenti meccanici in copolimeri, per una supply chain integrata verticalmente”.

Android Enterprise Recommended: La partecipazione di Getac al programma Android Enterprise Recommended garantisce che “i suoi dispositivi Android riceveranno tempestivi aggiornamenti di sicurezza e il supporto al sistema operativo durante il ciclo di vita del deployment”.