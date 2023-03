HiSolution acquisisce nuove certificazioni.

Il Managed Service Provider specializzato in soluzioni tecnologiche in ambito VoIP, UCC, networking, security e soluzioni IT, continua, infatti, a ottenere importanti certificazioni sulle soluzioni tecnologiche più richieste sul mercato. A queste si aggiungono ulteriori expertise, grazie all’acquisizione di ICT Plus, l’azienda che recentemente è entrata a fare parte del gruppo.

Da Sophos a Huawei, HiSolution acquisisce nuove certificazioni

In particolare, nel portfolio di HiSolution, spiccano le certificazioni di Sophos, specialista in soluzioni di sicurezza e di Kalliope, che assicura una piattaforma di interconnessione che ottimizza i processi di comunicazione, due brand storicamente a fianco dell’azienda toscana e sui quali HiSolution si riconferma essere Gold Partner per Sophos e Platinum Partner per Kalliope. Sempre in tema certificazioni Gold, ancora per quest’anno si conferma la partnership con SNOM, brand di telefonia professionale VoIP, cordless e di sistemi per conferenze.

Per l’area di networking nel 2023 si convalidano le certificazioni CN Pilot di Cambium Network e Certified Solution Provider di Ruckus.

Di rilievo anche la certificazione MS-700 di Microsoft Teams, per la pianificazione e configurazione di un ambiente Teams e la specifica Audiocodes SBC per il direct routing.

Con la recente acquisizione di ICT Plus, system integrator specializzato in soluzioni software per le aziende, infrastrutture IT e networking, HiSolution integra nel proprio organico nuovi specialisti certificati e qualificati ampliando quindi il numero di certificazioni sulle soluzioni di infrastrutture IT, networking e iperconvergenza.

A queste si aggiungono certificazioni di vario livello e in fase di integrazione con i più importanti vendor a livello globale, parliamo di Cisco per il mondo networking con focus specifico su Access Point e Switch; Huawei con una certificazione specifica come Service Partner per le soluzioni di networking e storage. Sempre in tema di storage, è in fase di definizione la certificazione come Gold Partner di Dell, che si estende anche al mondo server e alle soluzioni di backup. Per il Log Management e la protezione dati è significativa la certificazione ottenuta con SGBox.

Syneto, VMware, Nutanix e Datacore sono invece certificazioni selezionate per offrire soluzioni di iperconvergenza sull’infrastruttura IT.

Nuove certificazioni per guidare i clienti con le migliori skills

HiSolution è attiva con successo dal 2005 e si pone come unico punto di riferimento per aziende di medie e grandi dimensioni di qualsiasi settore merceologico. Offre servizi end-to-end in ambito IT, UCC, networking, security, in grado di soddisfare esigenze ben precise del cliente garantendo accurati progetti di consulenza in fase di vendita e post vendita grazie al supporto da remoto e proattivo del proprio reparto Help Desk.

Le certificazioni rispondono alle esigenze sempre più marcate riscontrate sul mercato e consentono a HiSolution di offrire soluzioni e servizi affiancati da un’elevatissima competenza tecnica per poter contare sulle migliori skills per guidare i clienti nei processi di trasformazione digitale imposti dall’economia moderna.

Il NOC (già integrato con servizi Help Desk e di progettazione in infrastrutture Telco e IT) con i suoi servizi ricorrenti e gestiti da remoto offre supporto e assistenza su tutte le linee d’offerta ed è composto da specialisti che costantemente aggiornano le proprie certificazioni e si impegnano a ottenerne di nuove.

“HiSolution acquisisce nuove certificazioni con un obiettivo chiaro. La scelta strategica di certificare a più livelli i nostri professionisti risponde alle crescenti esigenze di specializzazione oggi richieste dai clienti che, sempre più, impongono di saper usare nel quotidiano i nuovi strumenti informatici, a prescindere dalla funzione aziendale ricoperta – sottolinea Luca Coturri, CEO di HiSolution. – Abbiamo sempre creduto che l’expertise debba essere costantemente alimentata con aggiornamenti sulle più avanzate tecnologie e soluzioni e continueremo a operare in questa direzione per accompagnare le imprese nella gestione del cambiamento”.

“Sicuramente uno dei nostri punti di forza è la competenza sia tecnica e altamente consulenziale sia commerciale. Il vero valore sta nel saper ascoltare le esigenze del cliente e operare come solo un MSP sa fare: servizi cuciti su misura, supporto in reperibilità Help Desk e certificazioni che ci posizionano sul mercato come esperti del settore ICT” continua Alessandro Pratesi, CEO di ICT Plus.

Il core business di HiSolution è quello di fornire servizi gestiti erogati con supporto da remoto attivo H24 e con monitoraggio proattivo per tenere sempre sotto controllo le attività del cliente e intervenire in caso di disservizi. Service Level Agreement (SLA) contrattuali e troubleshooting completano il servizio a valore.