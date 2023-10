HP Imagine 2023, un mondo di soluzioni

HP Imagine 2023 è l’evento con cui HP ha celebrato le ultime innovazioni dell’azienda disegnate per il mondo hybrid. Durante l’evento HP ha presentato oltre 20 nuovi device e servizi progettati per trasformare il modo in cui viviamo, lavoriamo e sogniamo.

“La tecnologia HP gioca un ruolo sempre più importante nella vita dei nostri clienti, e continuiamo a utilizzare la potenza della nostra innovazione per creare nuove esperienze straordinarie“, ha dichiarato Enrique Lores, President and Chief Executive Officer, HP. “I prodotti e i servizi che annunciamo riflettono nuove modalità per ri-immaginare il modo in cui il lavoro viene svolto. Contribuendo al contempo a un futuro più sostenibile.”

Gli annunci di HP Imagine 2023

Ad HP Imagine 2023 HP ha presentato un’ampia gamma di prodotti e soluzioni per potenziare tutti gli aspetti ‘ibridi’ del lavoro e della vita.

Alex Cho, President of Personal Systems and Solutions, ha dichiarato: “Questo è un passo importante nell’accelerazione dell’innovazione all’interno del portafoglio Personal Systems. Abbiamo annunciato PC consumer all’avanguardia come HP Envy All-in-One Move. Ma anche soluzioni per sale riunioni personalizzate, dotate di tecnologia HP e Poly. Nonché workstation centralizzate per il data science e soluzioni software che consentono di accelerare lo sviluppo di innovazioni nel campo dell’IA. Siamo solo all’inizio di ciò che HP realizzerà per l’hybrid lifestyle.”

Innovazioni AI di HP. HP ha annunciato una nuova piattaforma software all'avanguardia, HP AI Studio, progettata per supportare i data scientist e i professionisti dell'AI ad accelerare e scalare lo sviluppo di modelli AI, disponibile dal prossimo anno.

HP sta ampliando le sue soluzioni per i videogiocatori che si dedicano anche allo streaming e alla creazione di contenuti. Soluzioni audio e videoconferenza HP + Poly. HP è leader nei sistemi di conferencing e collaboration con il più ampio portafoglio per l'hybrid work di HP e Poly.

Collaborare, gestire e proteggere al meglio i propri dispositivi

Dave Shull, President of Workforce Solutions, ha dichiarato: “I servizi basati sull’Intelligenza Artificiale che stiamo presentando ad HP Imagine 2023 consentono alle persone di collaborare, gestire e proteggere al meglio i propri dispositivi. La nostra visione è quella di realizzare l’offerta di soluzioni per la produttività al fine di creare legami duraturi con i nostri clienti.”

HP Managed Collaboration Services. HP ha presentato un nuovo modello di sottoscrizione per sale conferenze as-a-service.

HP Imagine 2023

HP Wolf Protect and Trace con HP Wolf Connect. Disponibile a livello globale a partire da novembre, assicura ai responsabili IT che, in caso di smarrimento dei dispositivi dei dipendenti, HP può supportare nel mitigare i rischi di sicurezza legati alla perdita dei dati.

Il Work Relationship Index di HP evidenzia che il 70% dei knowledge worker vuole disporre di una tecnologia che consenta ad ognuno di essere visto e ascoltato, in qualsiasi luogo si trovi a lavorare.

HP Imagine 2023: HP porta il designe a un livello del tutto nuovo

Tuan Tran, President of Imaging and Printing Solutions, ha dichiarato: “HP Imagine rappresenta il culmine di un anno importante per quanto riguarda l’innovazione nel nostro business printing. Dalla nostra nuova linea consumer di stampanti Smart Tank e di moderne stampanti inkjet, all’Instant Ink per le PMI, fino a un nuovo portafoglio office basato sulla nostra tecnologia di inchiostro e toner sostenibili. Nel settore della grafica e della stampa 3D commercial, stiamo trasformando i settori e portando il design a un livello del tutto nuovo“.