IFS si affida a FI Solutions

IFS ha scelto FI Solutions come distributore strategico esclusivo per il mercato italiano. L’investimento e l’impegno di FI Solutions accelereranno la presenza sul mercato di IFS e massimizzeranno il suo potenziale di espansione in Italia.

FI Solutions fornisce il software cloud-based IFS per le aziende che vogliono distinguersi nel mercato dei servizi. Ha la mission di sviluppare, accelerare la crescita e fornire costantemente un servizio di qualità a clienti e partner, concentrando gli sforzi perché si adatti perfettamente alle esigenze del mercato italiano e sia in grado di rafforzare la trasformazione digitale di tutte le aziende che operano nel mercato italiano.

IFS, dal canto suo, è impegnata nello sviluppo di software enterprise world-class che incorporano le più recenti performance e tecnologie digitali. Oltre ad aiutare i propri clienti a offrire un livello di servizio straordinario, IFS identifica anche i mezzi più efficaci per portare i propri prodotti sul mercato e fornire valore ai propri clienti.

Il modo più efficace per costruire un business di successo

IFS si dedica a un modello che privilegia la stretta collaborazione con i partner per rispondere alle esigenze dei clienti. In Italia, la società ritiene che l’evoluzione di questo modello in un approccio di mercato guidato da un rivenditore esclusivo sia il modo più efficace per costruire un business di successo.

In quanto parte del Gruppo IFS, FI Solutions condivide molti anni di esperienza globale in settori come la produzione, le utility e le risorse energetiche, i servizi, le telecomunicazioni, le costruzioni e l’ingegneria, la difesa e l’aerospazio.

È su queste basi che FI Solutions ha deciso di lanciare il proprio business focalizzato sul mercato italiano, con l’obiettivo di rispondere alle richieste delle aziende locali incentrate su asset e servizi.

FI Solutions ha appena aperto un ufficio nel cuore di Milano e, insieme al suo team, farà leva sulle conoscenze di IFS Global per fornire un servizio a 360° a tutte le aziende locali in tutti i settori, con l’obiettivo di espandere rapidamente il proprio ecosistema.

Con IFS un bagaglio di competenze preziose per il mercato italiano

Ergin Öztürk, CEO di FI Solutions, ha commentato: “Siamo entusiasti di annunciare che FI Solutions sarà il rivenditore esclusivo dei prodotti IFS (ERP, FSM, EAM) in Italia. FI Solutions fa parte di un gruppo di cui IFS detiene una partecipazione azionaria e quind porta con sé un bagaglio di competenze ed esperienze che saranno preziose per il mercato italiano, con un’offerta in continua espansione e una crescita delle attività di IFS nella Region”.

Öztürk ha proseguito: “Con il supporto di IFS, siamo ben posizionati per fornire soluzioni all’avanguardia che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti e dei nostri prospect e che contribuiscano a guidare la crescita sostenibile e l’innovazione del settore. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con IFS per raggiungere i nostri obiettivi comuni e creare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder”.

Marc Genevois, President Southern, Western Europe and LatAm Region di IFS, ha concluso: “L’accordo con FI Solutions sarà fondamentale per la nostra espansione in Italia e siamo entusiasti delle opportunità che ci riserva. Questo ci aiuterà a far crescere la nostra presenza in Italia e, insieme a FI Solutions, a supportare le aziende italiane nella realizzazione di servizi straordinari per i clienti”.