Il listino IT di Share Distribuzione cresce con A3Cube

Share Distribuzione , distributore a valore aggiunto (VAD) di componentistica informatica per Server e Storage e System Integrator, ha annunciato la partnership con A3Cube , azienda attiva nel mercato IT e focalizzata sullo sviluppo di soluzioni olistiche per applicazioni basate sui dati ad alte prestazioni come Data Mining, Machine Learning e Intelligenza Artificiale.

A3Cube, fondata nel 2012 a San Jose nel cuore della Silicon Valley, è stata tra le prime ad aver compreso il ruolo chiave dei dati nel trasformare ogni aspetto della società moderna. Questa visione le ha permesso di diventare l’azienda rivoluzionaria di oggi, aprendo la strada al passaggio da sistemi di elaborazione ad alte prestazioni a sistemi di dati ad alte prestazioni. A3Cube ha riprogettato da zero l’accesso ai dati distribuiti, proponendo un nuovo approccio architettonico finalizzato al raggiungimento delle massime prestazioni ed efficienza del sistema. Mentre altri parlano di infrastrutture definite dal software, A3Cube realizza piattaforme accelerate dall’hardware definite dal software in cui la flessibilità dell’approccio software è potenziata in modo trasparente dalle tecnologie hardware più veloci sul mercato.

Tra le soluzioni più innovative sviluppate dalla società americana, degna di nota è Grifo, la più potente piattaforma di calcolo ad architettura unificata per AI e HPC data center e può essere equipaggiata con un massimo di 90 GPU Nvidia A100, 7,2 TB di memoria unificata e 72 unità di storage NVMe. Con una capacità di elaborazione fino a 56 Pflops, sviluppata da 622mila Cuda core, è più veloce di qualsiasi altro sistema single-node al mondo. E qualora vi sia necessità di maggior potenza di calcolo, sarà possibile combinare più sistemi Grifo per lavorare insieme. In grado di sostituire una struttura HPC data center di tipo cluster, la piattaforma offre una serie di vantaggi importanti non solo in termini di costi e di spazio occupato ma anche di riduzione dei consumi energetici e di necessità di sistemi di raffreddamento.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Michele Luzzi, Presidente e Sales Director Share Distribuzione: «La partnership con A3Cube rappresenta per noi un nuovo importante traguardo, perché ci consente di consolidare ulteriormente la nostra presenza nel mercato IT con un’ampia offerta di soluzioni performanti, affidabili e ad alto contenuto di innovazione da proporre ai nostri clienti».