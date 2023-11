Il premio Abracon per la distribuzione va ad Avnet Abacus

Avnet Abacus, una delle società specializzate in Europa nella distribuzione di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, nonché business unit regionale di Avnet, si è aggiudicata l’EMEA Distributor of the Year Award attribuito da Abracon, fornitore di soluzioni RF, magnetiche, di antenna e di controllo di frequenza, temporizzazioni e potenza.

Con sede fuori Austin, in Texas, Abracon serve aziende di livello mondiale attive in un ampio spettro di settori e mercati, tra cui comunicazioni dati, trasporti, industria, settore medico, consumer, aerospaziale e difesa. Abracon aiuta i clienti a soddisfare le proprie esigenze di time-to-market fornendo soluzioni di prodotto senza pari, competenze tecniche ed eccellenza nei servizi.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati premiati come il distributore Abracon con i tassi di crescita più rapida in virtù delle eccellenti prestazioni che abbiamo conseguito nel 2022”, ha commentato Rudy Van Parijs, Presidente di Avnet Abacus. “Questo risultato – e la conquista del premio per la seconda volta, che rende il tutto ancora più speciale – è una dimostrazione degli esiti positivi della partnership in corso. Auspichiamo il successo comune anche in futuro”.

“Le nostre rispettive società intrattengono un’eccellente collaborazione da molti anni”, ha affermato Roberto Politi, General Manager EMEA di Abracon. “La partnership si basa sul nostro completo e innovativo portafoglio prodotti, a cui si somma la conoscenza del mercato e il supporto di livello mondiale offerti da Avnet Abacus. Questo ci permette di supportare uno spettro più ampio di progetti dei clienti, offrendo loro una crescita più rapida sul mercato”.

FOTO: Sede Avnet Abacus a Poing, Germania (da sinistra): Sara Ghaemi, Director, Technical Development, Avnet Abacus; Roberto Politi, General Manager EMEA, Abracon; Rudy Van Parijs, President, Avnet Abacus; Matthias Schwendemann, Vice President, Product Management, Avnet Abacus.