IMOU si rafforza grazie alla partnership con Unieuro

IMOU, azienda attiva nel settore della Smart Security, che offre soluzioni complete e innovative per la sicurezza domestica e delle piccole e medie imprese, è lieta di annunciare l’ingresso in Unieuro, azienda leader in Italia specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership – ha commentato Andrea Battaglia, Country Sales Manager di IMOU – Unieuro è un’azienda leader in Italia nel segmento del retailer elettronico, conosciuta e apprezzata universalmente: siamo certi che questa collaborazione porterà grande soddisfazione a entrambe le aziende. Il settore Smart Home in Italia continua a crescere e ad aprire nuove opportunità e i consumatori si dimostrano sempre più preparati nell’installazione di dispositivi smart e di fruizione delle app a loro associate, anche in totale autonomia. I prodotti IMOU coniugano l’estrema semplicità di utilizzo con la più alta qualità, a costi davvero contenuti, e si dimostrano un valido alleato per qualunque tipologia di utente… per sentirsi sempre ‘sicuri e sereni ovunque’ – come recita il motto dell’azienda – a casa o fuori casa”.

Per rafforzare ulteriormente questa prestigiosa partnership IMOU ha deciso di fornire in esclusiva, dal suo vasto portfolio di prodotti, la telecamera di sorveglianza Ranger RC nella versione da 2K (3MP) a un costo suggerito di 34,99€, disponibile e acquistabile presso tutti i punti vendita Unieuro.

Ranger RC è la telecamera Elder’s care di IMOU dedicata alla categoria degli anziani che vivono soli o ai quali può capitare di ritrovarsi soli nei periodi di vacanza, concepita per prendersene cura ovunque ci si trovi. Grazie alla funzione audio “ascolta e parla in tempo reale”, è sufficiente premere il pulsante One-touch posto in posizione ben visibile sulla telecamera per attivare una chiamata tramite l’app IMOUlife: qualsiasi emergenza può così essere gestita in tempo reale, ovunque ci si trovi.

IMOU di recente ha annunciato una nuova gamma di telecamere di sorveglianza perfette per la stagione estiva: Cell Go e Cell Go kit, Ranger RC, Cruiser 2 e Rex 3D: dispositivi dal design elegante e funzionale, con caratteristiche specifiche per ogni esigenza.

Focus su IMOU

IMOU realizza soluzioni semplici ed efficaci per la sicurezza domestica e delle piccole e medie imprese che permettono agli utenti di godere di una vita più comoda e sicura. Tecnologia innovativa, accessibile e di facile utilizzo al servizio della casa e delle PMI per garantire a tutti un ambiente sereno, privato e confortevole. I sistemi di sicurezza IMOU sono perfettamente integrabili con gli impianti esistenti, per ottimizzare la propria attività rendendola più sicura ed efficiente grazie alla piattaforma Cloud e all‘Intelligenza Artificiale.