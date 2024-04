Jamf: prodotti disponibili in Europa grazie a TD SYNNEX

Sempre più aziende preferiscono adottare dispositivi Apple e TD SYNNEX ha annunciato un nuovo accordo per offrire ai propri partner in Europa la suite completa di prodotti Jamf, fornitore di soluzioni per la gestione dei dispositivi aziendali Apple. Jamf aiuta le aziende a semplificare l’implementazione e la gestione dei dispositivi Apple all’interno dei loro ambienti, garantendo sicurezza, conformità ed efficienza in tutto l’ecosistema Apple.

I termini della partnership tra TD SYNNEX e Jamf

I partner di TD SYNNEX beneficeranno di un supporto a 360 gradi per l’enablement del portafoglio Jamf, comprese le risorse, la formazione e l’assistenza necessarie per fornire valore ai propri clienti con procedure semplificate per la richiesta di preventivi, l’acquisto di licenze e la registrazione delle offerte.

L’offerta Jamf di TD SYNNEX comprenderà Jamf Pro, una soluzione completa per la gestione dei dispositivi mobili (MDM) che consente la gestione unificata degli endpoint per grandi parchi dispositivi Apple, e Jamf Now, una soluzione MDM semplificata progettata per le imprese e aziende di piccole dimensioni. L’offerta comprende anche le soluzioni di sicurezza del fornitore di soluzioni per la gestione dei dispositivi aziendali Apple, come Jamf Connect, per una connessione senza interruzioni e al tempo stesso sicura grazie all’accesso alla rete Zero Trust, e Jamf Protect per la prevenzione e la sicurezza delle minacce agli endpoint.

Disponibilità

Le soluzioni sono disponibili tramite TD SYNNEX nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito.

Dichiarazioni

Stef Van Langendonck, VP soluzioni Apple per l’Europa presso TD SYNNEX, ha dichiarato: “L’aggiunta di Jamf rappresenta una grande opportunità per i partner che intendono specializzarsi sempre di più nell’offerta di dispositivi Apple su misura per l’uso aziendale, soprattutto nello spazio PMI. Non vediamo l’ora di sfruttare tutto il potenziale delle nostre capacità di enablement dei partner, combinate con l’esperienza cliente semplificata della nostra piattaforma di vendita digitale InTouch Software Store e la specializzazione dei nostri team dedicati, al fine di estendere la portata delle soluzioni Jamf in Europa”.

“In Jamf ci impegniamo a dare alle aziende la possibilità di semplificare il lavoro, offrendo loro l’unica piattaforma che fornisce una soluzione completa di gestione e sicurezza per un ambiente Apple-first che sia sicuro per le imprese, semplice per i consumatori e in grado di proteggere la privacy personale”, ha dichiarato Henry Patel, Chief Strategy Officer di Jamf. “Grazie alla collaborazione con TD SYNNEX, possiamo fornire a un numero ancora maggiore di aziende le soluzioni necessarie per offrire ai propri dipendenti la tecnologia che desiderano, con la certezza che l’azienda sia protetta”.

“Jamf rappresenta un ulteriore e valido elemento a completamento dei servizi e delle soluzioni messe a disposizioni da TD SYNNEX per supportare la crescita di Apple nel mondo Business. Una crescita importante motivata non solo dall’eccellente qualità del prodotto Apple e dalla sua facilità d’uso, ma soprattutto dai vantaggi che il prodotto offre in termini di sicurezza e di convenienza economica, risultato di un efficace lifecycle management” ha aggiunto Franco Beretta, Apple and Services Director TD SYNNEX Italia.