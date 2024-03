Assintel accoglie TD SYNNEX nel suo ecosistema

Cresce il network di Assintel l’Associazione Italiana delle Imprese ICT, che annuncia l’ingresso di TD SYNNEX, aggregatore di soluzioni e distributori apprezzato a livello globale nel settore dell’ecosistema IT.

Questa partnership strategica rafforza la collaborazione tra le aziende del settore tecnologico e promuove l’innovazione digitale in Italia mettendo a fattor comune le competenze ed il capillare network di entrambe le parti trasformandoli in iniziative forti e a beneficio del mercato.

Assintel all’evento TD SYNNEX Italia per parlare di crescita digitale

Assintel patrocinerà inoltre l’evento Channel Summit, una giornata di approfondimenti e networking, organizzato da TD SYNNEX Italia il 16 aprile presso la propria sede a San Giuliano Milanese. In questa occasione l’Associazione presenterà anche il proprio report “Numeri, prospettive e politiche per la crescita digitale”.

Dichiarazioni

Augusto Soveral, VP in TD SYNNEX Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di unirci ad Assintel e di collaborare con loro per promuovere l’innovazione e lo sviluppo del settore ICT in Italia. L’evento Chanel Summit rappresenta un’opportunità unica per condividere conoscenze e prospettive con i nostri partner e colleghi del settore”.

Andrea Ardizzone, Direttore Assintel, commenta: “Il valore della nostra associazione si misura anche dall’entusiasmo con cui le imprese aderiscono alla nostra missione di valorizzare l’ecosistema ICT, sia dal punto di vista degli Operatori, sia rispetto al mercato; e TD SYNNEX ne è un perfetto esempio”.