La Parità di Genere per RS Italia è importante

Non senza una nota di orgoglio, RS Italia ha reso noto in questi giorni di aver ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022.

Questo riconoscimento attesta che l’azienda supporta l’empowerment femminile all’interno dei percorsi di crescita aziendale. Allo stesso tempo evita stereotipi e discriminazioni certificando che RS Italia è in grado di ri-orientare la cultura aziendale. Così che quest’ultima possa essere sempre più inclusiva e rispettosa delle competenze femminili.

La Parità di Genere in RS Italia

La creazione di una cultura inclusiva è alla base della strategia umanocentrica adottata da RS Italia. Per questo, riuscire ad ottenere la Certificazione è stata la conferma di quanto l’azienda ha fatto e sta facendo da un punto di vista della parità di genere.

“La certificazione è un riconoscimento di grande importanza per RS Italia e attesta il nostro impegno costante a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, equo e rispettoso delle diversità. I nostri valori ci hanno guidato nel creare le condizioni affinché ogni persona possa raggiungere il suo pieno potenziale, senza ostacoli legati al genere”.

“Consideriamo la certificazione l’inizio del nostro viaggio verso una maggiore parità di genere e continueremo a lavorare per identificare e superare eventuali barriere che possano ancora esistere. Questo al fine di favorire una cultura che promuova attivamente l’uguaglianza di opportunità e il rispetto reciproco” dichiara Silvia Di Nunzio, People Business Partner di RS Italia.

L’importanza che RS Italia riversa nel concetto di Parità di Genere emerge non solo dal rapporto che l’azienda ha con i propri dipendenti. Ma anche da alcune iniziative per sensibilizzare le proprie persone e contribuire a sviluppare e promuovere l’evoluzione di concetti essenziali per la parità presso le comunità in cui l’azienda è presente.

Promuovere la parità a 360°, non solo in azienda

In particolare, quest’anno RS Italia è stata portavoce e sponsor di due iniziative promulgate rispettivamente da Pangea Onlus e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.

RS Italia ha, infatti, deciso di sostenere Pangea Onlus, un’organizzazione no profit che dal 2002 lavora per favorire lo sviluppo economico e sociale delle donne e delle loro famiglie. Grazie a questo sostegno, Pangea potrà continuare a lavorare a diversi progetti, tra cui REAMA. Si tratta di un programma di aiuto per le donne e i loro bambini che vivono una condizione di violenza domestica. REAMA offre loro risposte concrete attraverso l’accoglienza, la protezione, l’assistenza legale e una fitta rete di servizi, per accompagnarli verso un futuro migliore.

Quest’anno RS Italia ha dato vita anche ad una collaborazione con l’Università degli Studi di Milano—Bicocca. Ha, infatti, deciso di sostenere e finanziare la quattordicesima edizione del corso di formazione “Genere, politica e istituzioni”. L’obiettivo del corso è mettere a disposizione un insieme di conoscenze finalizzate a promuovere non solo una cultura delle pari opportunità e gender sensitive. Ma anche competenze specifiche per l’inserimento attivo delle donne nella vita politica, economica e sociale.

Naturalmente sono state anche introdotte nuove azioni interne, al fine di essere un’azienda sempre più inclusiva e rispettosa delle competenze femminili.

Parità di Genere: strategia in 8 punti

Per questo RS Italia ha elaborato una strategia interna basata su 8 punti:

Il processo di selezione e assunzione

RS Italia si impegna ad attrarre e assumere persone con diversi background e abilità, perseguendo l’obiettivo di inclusione in fase di selezione e assunzione attraverso l’individuazione di una rosa di candidati tendenzialmente paritetica.

La valutazione annuale della performance

Il sistema di valutazione della performance incentiva il dialogo costante tra responsabili e collaboratori, rafforzando l’impegno di ognuno rispetto agli obiettivi e alle sfide dell’azienda.

La formazione e lo sviluppo professionale

In azienda sono previsti momenti formativi diretti a tutti i dipendenti volti a sensibilizzare l’organizzazione sui temi della valorizzazione delle differenze.

La valorizzazione del potenziale e lo sviluppo della carriera

L’azienda promuove una cultura basata sulla meritocrazia e sul rispetto delle persone, esaltandone le unicità e le caratteristiche individuali.

La partecipazione ad eventi e convegni

RS Italia garantisce che i generi siano equamente rappresentati tra i relatori di eventi e convegni ai quali partecipa o dei quali è organizzatore.

La tutela dell’ambiente di lavoro

Per prevenire le molestie e il mobbing nei luoghi di lavoro RS Italia ha attivato un percorso di sensibilizzazione che crei consapevolezza nelle persone e le guidi nei comportamenti quotidiani.

Gli aspetti gestionali legati all’organizzazione del lavoro

RS Italia è intenzionata a migliorare l’equilibrio e la sinergia tra lavoro e vita personale dei suoi dipendenti, con particolare attenzione al momento della maternità/paternità.

La protezione del posto di lavoro nel post-maternità

Attraverso strategie lavorative, come ad esempio la possibilità di lavorare in smart working o part-time, RS Italia si impegna a garantire la protezione del posto di lavoro e il medesimo livello retributivo nel post-maternità.

L’importanza di un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo

“Siamo onorati di ricevere la Certificazione della Parità di Genere, che riflette il nostro costante impegno verso l’uguaglianza di genere. Siamo consapevoli dell’importanza di un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo, e continueremo a lavorare duramente per garantire che tutti i membri del nostro team abbiano opportunità e supporto equi per sviluppare le proprie carriere”.

“Siamo costantemente impegnati a generare un impatto positivo sempre più significativo sulle comunità in cui operiamo, e questo impegno è ulteriormente evidenziato attraverso il nostro piano ESG “Per un Mondo Migliore”. Il nostro obiettivo principale rimane quello di essere la prima scelta per i nostri collaboratori, promuovendo la loro soddisfazione e il loro coinvolgimento in modo continuo e crescente”, conclude Diego Comella, Managing Director di RS Italia.