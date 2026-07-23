Lenovo TruScale: V-Valley e Lenovo rafforzano la partnership per accelerare i modelli as-a-service

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, e Lenovo, tra i principali player tecnologici a livello globale, hanno siglato un accordo di collaborazione focalizzato sull’offerta Lenovo TruScale: una soluzione infrastrutturale as-a-service che consente alle aziende di accedere a un portfolio completo di tecnologie per data center e hybrid cloud, scalando risorse e servizi in base alle proprie reali esigenze di business.

Le imprese italiane si trovano oggi di fronte a una sfida duplice: modernizzare l’infrastruttura IT e sostenere la crescita dei workload legati all’intelligenza artificiale, contenendo al tempo stesso la rigidità degli investimenti tradizionali. Lenovo TruScale risponde a questa esigenza con un modello flessibile e basato sul consumo, che trasforma l’IT da voce di costo a piattaforma abilitante per la trasformazione digitale e l’adozione dell’AI.

Per Lenovo, l’accordo con V-Valley rappresenta un’opportunità strategica per consolidare la propria presenza nel mercato italiano. La collaborazione consentirà di accelerare l’adozione di Lenovo TruScale attraverso il canale, ampliando al contempo la diffusione di soluzioni innovative per hybrid cloud, data management e intelligenza artificiale. Grazie alla capillarità e alle competenze di V-Valley, Lenovo potrà inoltre estendere la propria capacità di raggiungere un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese, supportandole nei loro percorsi di trasformazione digitale con un’offerta flessibile e orientata ai servizi.

La collaborazione con Lenovo rappresenta per V-Valley un’opportunità per sviluppare il business a valore, facendo leva sulla crescente diffusione di modelli as-a-service e basati sul consumo. L’accordo apre inoltre nuove opportunità commerciali, favorendo la generazione di pipeline qualificate e lo sviluppo di progetti ad alto contenuto tecnologico. La collaborazione strategica con Lenovo, supportata da business plan condivisi, attività di enablement e iniziative congiunte di go-to-market, rafforza ulteriormente la capacità di V-Valley di accompagnare il canale nell’evoluzione dell’offerta. Al tempo stesso, consolida il ruolo dell’azienda come distributore a valore aggiunto e partner di riferimento per la trasformazione digitale delle imprese italiane.

L’accordo si distingue per un approccio integrato allo sviluppo del business, che prevede iniziative congiunte per promuovere l’offerta Lenovo TruScale e un supporto commerciale e tecnico dedicato ai partner di canale. La collaborazione comprende inoltre attività di formazione ed enablement sui modelli as-a-service, con l’obiettivo di rafforzare competenze e capacità progettuali. A completare l’intesa, un piano di go-to-market condiviso, focalizzato sulle principali aree di innovazione, tra cui hybrid cloud, infrastrutture e intelligenza artificiale.

“Con Lenovo TruScale stiamo trasformando il modo in cui le aziende accedono alla tecnologia, offrendo un modello flessibile e basato sul consumo che consente di scalare infrastrutture e servizi in funzione delle reali esigenze di business. La collaborazione con V-Valley rappresenta un passo importante per accelerare questa evoluzione sul mercato italiano, grazie alla loro capacità di abilitare il canale e accompagnare i clienti verso modelli IT più agili, efficienti e pronti per l’AI.” afferma Cristiano Accolla, Channel Leader Italy di Lenovo.

“Con Lenovo TruScale vogliamo mettere i partner nelle condizioni di cogliere appieno il potenziale dei modelli as-a-service, trasformando la flessibilità dell’IT in nuove opportunità di crescita. Il nostro ruolo è affiancare il canale con competenze commerciali, tecniche e di enablement, aiutandolo a proporre ai clienti soluzioni infrastrutturali moderne, scalabili e pronte a sostenere l’evoluzione dei workload legati all’AI. Insieme a Lenovo rafforziamo un ecosistema capace di accelerare la trasformazione digitale delle imprese e generare valore concreto per partner e clienti.” afferma Silvia Restelli, Head of Marketing & Solutions Sales di VValley.