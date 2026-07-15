V-VALLEY porta in Italia la tecnologia di memoria Flash 9x di StorONE

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, annuncia di aver siglato una partnership con StorONE, azienda leader nel settore del Real-Time Tiering (RTT), che offre una piattaforma software di storage enterprise progettata per aiutare le organizzazioni a modernizzare l’infrastruttura, ridurre i costi e massimizzare il valore dell’infrastruttura flash esistente.

Basata sull’architettura proprietaria ONE Volume, la tecnologia di StorONE consente alle organizzazioni di gestire in modo unificato qualsiasi server, supporto di archiviazione e ambiente cloud, garantendo al contempo prestazioni e servizi di storage di livello enterprise. Grazie al Real-Time Tiering (RTT), i dati vengono allocati automaticamente sul supporto più adatto in base ai requisiti di utilizzo, migliorando l’efficienza dell’infrastruttura, riducendo i costi e ottimizzando l’impiego delle risorse flash, anche in risposta alla crescente domanda generata dall’intelligenza artificiale.

Attraverso la partnership con V-Valley, StorONE punta ad ampliare la propria presenza in Italia, consentire a un maggior numero di rivenditori e integratori di sistemi di offrire una soluzione di storage differenziata e aiutare le organizzazioni italiane ad aumentare la capacità di storage in modo più efficiente senza compromettere le prestazioni, la resilienza o i servizi di storage aziendali.

Questo accordo consente a V-Valley di arricchire ulteriormente il proprio portafoglio di soluzioni per il data management, introducendo una tecnologia innovativa in grado di rispondere alle crescenti esigenze di efficienza, scalabilità e ottimizzazione dello storage. Al tempo stesso, consolida il posizionamento di VValley come punto di riferimento nella distribuzione di soluzioni infrastrutturali ad alte prestazioni.

L’accordo si distingue per un approccio che va oltre la semplice distribuzione, puntando sulla valorizzazione della tecnologia attraverso attività di enablement e sviluppo del canale. V-Valley metterà a disposizione competenze tecniche e commerciali, supportando i partner con formazione, prevendita qualificata, affiancamento nelle opportunità di business e attività di demand generation.

“I clienti hanno bisogno di più spazio di archiviazione, ma non devono continuare ad acquistare sempre più memoria flash. Il Real-Time Tiering di StorONE consente alle organizzazioni di ottenere fino a nove volte più valore dalla memoria flash, mantenendo al contempo le prestazioni e la resilienza di livello enterprise. Siamo entusiasti di collaborare con V-Valley per aiutare le organizzazioni italiane ad aumentare la capacità di archiviazione in modo più efficiente, consentendo ai clienti di acquistare meno memoria flash, ma non meno spazio di archiviazione.” afferma Gal Naor, CEO di StorONE.