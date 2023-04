MARSS IP & SECURITY nuovo partner commerciale di NFON

NFON Italia, filiale di NFON AG, provider europeo di soluzioni per la comunicazione aziendale in cloud, annuncia l’accordo con MARSS IP & SECURITY.

Società basata nel territorio pugliese, MARSS distribuisce e produce sistemi di sicurezza, TVCC, domotica, automazione, networking e telefonia dal 1985, operando attraverso tre sedi (Tiggiano, Lecce e Foggia) e 12 collaboratori, MARSS IP & SECURITY si rivolge con i propri servizi a un ampio ventaglio di settori e tipologie di attività, dalle utility, ai trasporti, dalla sanità, al retail, passando per lo stoccaggio e riciclo rifiuti e il fotovoltaico, con un particolare focus in ambito hospitality, nel quale vanta la sua principale specializzazione.

Paolo Fortuna, Managing Director NFON Italia: “MARSS IP & SECURITY rappresenta per NFON un partner ideale, per la presenza capillare a livello regionale e nazionale e per le competenze consolidate in particolare nell’ambito delle strutture alberghiere, per noi importante. Inoltre è un valido player nello scenario di riferimento italiano, che spazia dalle medie alle grandi aziende”.

La scommessa (vincente) del cloud MARSS apre con NFON nuovi orizzonti, aggiungendo al portafoglio le soluzioni Cloudya – incluse le integrazioni di Microsoft Teams e CRM -, Nhospitality, Neorecording, Nmonitoring Queues, Contact Center Hub. In particolare l’offerta di Cloudya e Nhospitality supporta MARSS nel proprio obiettivo di rendere sempre più smart le strutture ricettive a cui si rivolge con i propri servizi e, in generale, di soddisfare con una tecnologia all’avanguardia, anche in ambito telefonia, le esigenze di aziende di tutte le dimensioni. MARSS, che fino ad ora distribuiva centralini telefonici fisici, sfrutterà appieno le potenzialità del cloud per offrire soluzioni di comunicazione più moderne ed efficienti.

Ippazio Martella, CEO di MARSS, ha commentato: “Abbiamo deciso di diventare partner di NFON perché crediamo fortemente che il futuro delle comunicazioni business passi dalle piattaforme in cloud”.

La partnership con NFON è attiva da luglio 2022. Vantaggi per i partner NFON ha recentemente integrato nuovi componenti di remunerazione nel proprio esclusivo Partner Program NGAGE, insieme a una serie di strumenti quali la Deal Registration ed un nuovo Partner Portal, pensato per semplificare e rendere più efficace l’interazione tra l’azienda e la community.

Commenta Paolo Fortuna: “Se le novità integrate nelle nostre soluzioni sono la chiave per rispondere alle esigenze di imprese e lavoratori, i partner sono per noi gli attori in grado di trasformare la tecnologia in reale valore”.

Le opportunità offerte dal mercato e gli strumenti messi a disposizione da NFON sono state leve determinanti per MARSS. Conferma Martella: “Abbiamo scelto di far parte della squadra NFON non solo per affinità di obiettivi di business, ma anche perché ne apprezziamo la strategia, l’attenzione ai partner e il supporto quotidiano a 360°”. MARSS ha intenzione di investire in futuro nell’inserimento in azienda di una figura completamente dedicata a sviluppare il business legato alle soluzioni NFON, che considera “vettore ben organizzato e strutturato per raggiungere grandi obiettivi in questo settore, per molti ancora sconosciuto o non abbastanza recepito”.