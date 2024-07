MatixGO: le placche connesse preferite dagli italiani

È l’era delle smart home, dove tutto è connesso e gestibile dallo smartphone. Uno dei leader del settore è BTicino che celebra il primo anniversario dal lancio sul mercato della linea MatixGO, con cui l’azienda ha completato la sua offerta di placche connesse.

A un anno dal lancio, sono stati circa 50 mila gli elettricisti che l’hanno scelta per installarla in case, negozi e hotel in tutta Italia e, la MatixGO è già entrata in oltre 300 mila edifici.

MatixGO rappresenta una novità nel pensare i comandi della casa, in quanto permette una gestione semplice e completa di tutte le funzioni connesse e tradizionali, rendendo la smart home alla portata di tutti, sia in termini di facilità installativa che di accessibilità a livello di costi.

Grazie alla flessibilità che contraddistingue l’intera linea, inoltre, MatixGO si adatta ad ogni contesto abitativo, dal residenziale al terziario che comprende uffici, ospedali e negozi, dall’indoor all’outdoor.

BTicino pensa alla sostenibilità

Una caratteristica distintiva di MatixGO è che si basa su una concezione ecostostenibile che parte dalla produzione, passa dal prodotto e arriva al packaging: consente infatti una riduzione di CO 2 del 24%, grazie all’utilizzo di plastica riciclata e di vernici a base d’acqua. La gamma è inoltre priva di elementi come bromo, fluoro, iodio o cloro per garantire sicurezza anche in caso di incendio, evitando il rilascio nell’ambiente di pericolosi gas tossici e corrosivi.

L’imballaggio è al 100% riciclabile, privo di plastica e realizzato interamente in carta e cartone, le chiusure sono sviluppate con colle ecologiche e inchiostro ad acqua. Inoltre, per ottimizzare il peso dell’imballaggio, viene utilizzato cartone rigido su tutti gli interni delle scatole con una riduzione del peso dell’8%, mentre la minor dimensione degli imballaggi permette di ridurre il numero di pallet necessari alle spedizioni (-10% annuo).

MatixGO offre funzionalità personalizzabili e flessibilità

Come per tutte le altre linee connesse, le funzionalità di MatixGO sono altamente personalizzabili. Comprendono la gestione di tutte le luci, le prese e le tapparelle di casa anche da remoto tramite smartphone, oltre che il controllo in tempo reale di tutti i consumi elettrici di prese ed elettrodomestici e la gestione della temperatura tramite il termostato connesso. Tutte queste singole funzioni possono essere combinate in scenari appositi da attivare direttamente o da programmare a seconda delle proprie necessità. Le funzioni della Smart Home BTicino possono essere gestite attraverso l’App Home + Control, anche da remoto e utilizzando i comandi vocali con gli assistenti Apple Siri, Google Home o Amazon Alexa.

In un anno, infine, l’offerta di MatixGO è stata ampliata con i nuovi comandi assiali bianchi, che insieme ai comandi grigi completano l’offerta smart dal punto di vista estetico.

Dichiarazioni

“Siamo molto orgogliosi dei risultati in termini di installazioni e di vendite che sta raggiungendo MatixGO”, ha dichiarato Giovanni Gambaccini, Responsabile Marketing Residenziale di BTicino. “Unendo design e tecnologia, è la soluzione BTicino più versatile e funzionale per gli impianti elettrici tradizionali e smart sia nel residenziale che nel terziario. Come BTicino vogliamo offrire la maggiore connettività possibile per tutti gli ambienti, e con MatixGO continuiamo a perseguire questo obiettivo”.