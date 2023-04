Matteo Cremaschi è il nuovo Head of Sales SAP Customer Experience per l’Italia

SAP ha nominato Matteo Cremaschi Head of Sales SAP Customer Experience per l’Italia, con la responsabilità di delineare la strategia e il posizionamento di SAP per aiutare le aziende a migliorare il coinvolgimento dei propri clienti e aumentare la vicinanza con il brand.

Con la crescente importanza delle comunità online, dei social network e dei consumatori digitali, le imprese devono trasformare la propria organizzazione incentrata sui processi aziendali verso una nuova cultura basata sul cliente per non rimanere indietro rispetto a concorrenti più agili e innovativi. Un passo importante in questa trasformazione è rappresentato dal passaggio dalla gestione delle relazioni con i clienti (CRM) a una customer experience (CX) moderna e intelligente.

Le soluzioni SAP per la Customer Experience vanno in questa direzione e offrono insight end-to-end collegando i dati di commerce, marketing, vendite e assistenza per aiutare le organizzazioni a trasformare le opportunità in risultati di business, a conquistare la fiducia e la fidelizzazione dei clienti affidandosi a insight basati sull’AI che aiutano a far sentire ogni cliente unico, e infine a scalare e crescere grazie a modelli di business end-to-end.

“Sono convinto che la customer experience rappresenti una leva di business strategica nell’economia digitale. I nostri clienti ci chiedono maggiore agilità nei loro processi aziendali, riducendo al contempo i costi di integrazione di soluzioni diverse. Dalla finanza alla supply chain, passando per l’e-commerce, la user experience e la customer experience, tutto dev’essere perfettamente integrato. Ciò richiede che le applicazioni sottostanti sostengano il customer journey dell’utente e del cliente in tempo reale. SAP offre la rara combinazione di una conoscenza profonda di settore sviluppata in oltre 50 anni di storia e della vastità delle soluzioni dei processi di business per soddisfare queste esigenze. Da sempre il nostro ERP dispone di ampie funzionalità per ogni settore, ma ora abbiamo allineato anche il portafoglio SAP Customer Experience a un approccio incentrato per industry in modo da accelerare il valore generato per i clienti abilitando processi integrati end-to-end”, ha dichiarato Matteo Cremaschi.

Matteo Cremaschi ha maturato oltre quindici anni di esperienza nel settore delle tecnologie e dell’innovazione. Inizia la sua carriera in Cisco grazie a un programma internazionale dedicato ai giovani talenti che lo porta a lavorare all’estero. Una volta rientrato in Italia si occupa di vendite ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Nel 2013 entra in SAP Italia come Industry Account Executive, seguendo clienti strategici del mondo Banking prima e dopo 3 anni dell’area Manufacturing. Nel 2017 si sposta nella divisione SAP Customer Experience seguendo i mercati più importanti, Consumer Products, Automotive e Retail. Cremaschi è laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Milano.