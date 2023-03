Al SAP Executive Summit l’incertezza non fa paura

Al SAP Executive Summit svoltosi di recente a Como, oltre cento Business Leader delle più importanti aziende e istituzioni italiane hanno analizzato con SAP e i suoi Partner lo scenario economico-sociale e le opportunità offerte dal digitale, guidati e ispirati da interventi di relatori prestigiosi nella splendida cornice di Villa d’Este a Cernobbio.

Titolo della sedicesima edizione è stato “Getting Closer, creare connessioni per fronteggiare l’incertezza”, segno dell’importanza, non solo al SAP Executive Summit di Como, di trovare nuove vie per la sostenibilità umana.

Al SAP Executive Summit per lavorare a “stretto contatto”

In un mondo caratterizzato da sconvolgimenti, economici e non, profondamente interconnessi – mercati volatili, inflazione, tensioni geopolitiche e guerre, crisi energetica – è, infatti, diventato prioritario per organizzazioni e manager gestire questa fase di turbolenza mettendo a fattor comune due asset strategici: da un lato la capacità del digitale di gestire dati e informazioni, sempre più rilevanti per prendere decisioni commisurate all’evoluzione in atto, dall’altro la necessità di fare rete, sfruttare sinergie e lavorare insieme su interessi comuni. Da qui la constatazione del “getting closer” evocato dal titolo, a sottolineare l’urgenza di lavorare a stretto contatto e di creare connessioni e reti: nessuna azienda, governo o società può affrontare da sola sfide di questa portata.

“La digitalizzazione e l’automazione dei processi non solo costituiscono un vantaggio competitivo, ma sono anche fondamentali per la sopravvivenza. Con dati affidabili e l’aiuto dell’intelligenza artificiale, le aziende sono in grado anticipare, tenere traccia di ciò che accade nel loro business e capirne il perché. Questo non solo le rende più efficienti, ma anche più flessibili e veloci, soprattutto in tempi di crisi”, ha dichiarato in apertura del Summit, Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia. “Tuttavia, non è più sufficiente essere resilienti come singola azienda. Ogni organizzazione deve diventare una piattaforma. Per riunire il nostro mondo diviso, dobbiamo cambiare, sia all’interno delle nostre mura che al di fuori, e qui la tecnologia, con al centro il cloud come elemento abilitante, svolge un ruolo fondamentale”.

SAP Innovation Award

Nel corso di questa edizione del SAP Executive Summit, sono stati assegnati i SAP Innovation Award che celebrano i risultati ottenuti da aziende orientate al futuro che hanno sfruttato le soluzioni SAP per creare nuovo valore di business, innovare e crescere.

Tra le aziende premiate Campari Group, uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit. Per Campari Group ha ritirato il premio Christopher Woods, Group Head of IT. L’Award riconosce la solida e innovativa base tecnologica ottenuta con il passaggio a SAP S/4HANA che ha rappresentato il punto di partenza della strategia di crescita dell’azienda e di evoluzione per diventare un’organizzazione data driven, ancora più aperta alle innovazioni future.

“A noi ci frega lo sguardo…”: SAP Italia a sostegno della Fondazione Don Gino Rigoldi

Durante il Summit sono stati esposti scatti di famosi fotografi donati a sostegno del progetto “Una casa per ricominciare” della Fondazione Don Gino Rigoldi, un’iniziativa di housing sociale temporaneo per giovani e famiglie in difficoltà. Le 50 opere saranno oggetto di una asta fotografica che si terrà il 30 marzo a Milano.

“Per noi Sostenibilità d’impresa vuol dire impegno e fare sistema per massimizzare il nostro impatto. Quest’anno abbiamo deciso di sostenere l’asta fotografica “A noi ci frega lo sguardo…” a favore della Fondazione Don Gino Rigoldi. Sono queste le organizzazioni che agiscono come catalizzatori di un cambiamento positivo, al servizio delle persone e degli ecosistemi più vulnerabili e come leader di mercato abbiamo la responsabilità di sostenerli”, ha dichiarato Carla Masperi.

Al SAP Executive Summit sono tanti gli interventi degli ospiti che hanno animato la discussione delle due giornate di Cernobbio. Per rivederli è possibile collegarsi al link https://events.sap.com/it/summit-cernobbio/it/home.

I Partner platinum della sedicesima edizione del SAP Executive Summit sono stati Accenture, Amazon Web Services (AWS), BGP Management Consulting, Capgemini, Deloitte, Engineering Ingegneria Informatica, IBM, Minsait, PwC, Qintesi, Syskoplan Reply, Techedge. Inoltre, hanno supportato la realizzazione dell’evento in qualità di Partner brand EY, HPE, Italware, Mashfrog.