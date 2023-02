Maurizio Ghizzardi cresce in Melchioni Ready

Dallo scorso gennaio Melchioni Ready, distributore HSL del Gruppo Melchioni, ha nominato Maurizio Ghizzardi (nella foto) nuovo Responsabile vendite Italia per il Canale Elettrico e B2B.

Maurizio Ghizzardi vanta un’esperienza trentennale nella distribuzione di componentistica elettronica industriale e nel corso di questi anni ha assicurato una forte crescita alla Melchioni Ready nel segmento B2B. Un percorso, il suo, che culmina nella designazione a Responsabile vendite Italia.

La nomina è stata voluta dalla stessa Melchioni Spa e ad esprimere grande soddisfazione per questa scelta, che segna l’avvio di una nuova fase, è stato Ermes Forlani, Director sales della divisione, secondo cui: «La nostra azienda sta affrontando un importante percorso di crescita. Insieme alla nuova organizzazione commerciale di Melchioni Ready abbiamo condiviso che i distributori elettrici necessitassero di un’attenzione maggiore: da qui la scelta di Maurizio. Vogliamo essere un’azienda moderna, proiettata nel futuro, che diventi leader del settore in Italia ed all’estero. La gestione del cambiamento e la semplificazione delle attività sono di grande importanza per la nostra clientela: questo ci permette di offrire un supporto di altissimo livello e ritengo che sia questa la strada giusta da seguire».

Forte della sua esperienza e dell’elevata competenza acquisita durante gli anni, Ghizzardi ha come obiettivo quello di ampliare la strategia di canale aziendale, offrendo quindi un servizio di valore ai diversi clienti che si affidano a Melchioni Ready.

Come spiegato dallo stesso Maurizio Ghizzardi: «La prima sfida che mi sono posto è quella di consolidare i nostri punti di forza e far diventare Melchioni Ready uno dei principali player del settore. Questo ci porterà a focalizzare il nostro lavoro sulle attività dove si può crescere velocemente e ci sono due elementi fondamentali che possono supportare questo sviluppo: la struttura commerciale e il nostro nuovo portale B2B. In questo modo l’acquisizione e la gestione dei nuovi clienti sarà più efficace. Il mio intento poi, come Responsabile vendite Italia, sarà quello di rafforzare la presenza capillare sul mercato del territorio e ampliare, di conseguenza, la nostra offerta fidelizzando i clienti più importanti tramite la presentazione delle novità di prodotto, di servizio ed efficienza».

Le trasformazioni che stiamo vivendo negli ultimi anni hanno portato le aziende a porre un’attenzione maggiore verso le tematiche ambientali, proprio questa è la direzione che intende seguire il nuovo Responsabile vendite Italia di Melchioni Ready.

«Il piano è quello di migliorare il posizionamento della nostra offerta nel settore energia e alimentazione. Vogliamo fornire ai nostri clienti prodotti e soluzioni per l’efficientamento energetico, sfruttando il ventaglio dell’offerta commerciale di Melchioni Spa. L’obiettivo è quello di aprire nuove prospettive di crescita per l’azienda e allo stesso tempo promuovere una maggiore consapevolezza ambientale sostenibile».