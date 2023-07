Mestieri rafforza la brand awareness sul mercato italiano

Somec ha annunciato che la propria divisione “Mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati”, ha avviato a una campagna di comunicazione il cui obiettivo è il rafforzamento della propria brand awareness sul mercato italiano.

La campagna si svilupperà per tutto il secondo semestre 2023 su magazine selezionati di lifestyle e interior design, così come sulle testate dedicate al mondo business.

La scelta dei canali riflette il posizionamento specifico del brand, che si distingue per l’unicità della sua strategia e della sua offerta. Mestieri non solo crea nuove opportunità per l’alto artigianato attraverso l’acquisizione e la messa a sistema di piccole e medie realtà imprenditoriali di grande eccellenza. Offre anche ai propri clienti una regia unica per una molteplicità di competenze. In questo modo, risponde creativamente ed efficacemente alle richieste dei progettisti e dei clienti più esigenti. Siano essi brand esclusivi, grandi player in ambito hospitality, istituzioni o soggetti privati.

“Io Sono Mestieri”: il sapere traghettato nel futuro

Il claim della campagna riflette questo doppio valore: “Io Sono Mestieri” restituisce la centralità di un unico capofila che guida e coordina lo sviluppo di grandi opere. Allo stesso tempo fa riferimento ad una pluralità di attori che prendono il volto degli artigiani ritratti nel luogo e nel tempo del lavoro.

Al centro di ogni immagine della campagna multi-soggetto si staglia la figura umana, depositaria di un sapere tramandato e capace di proiettarlo nel futuro grazie alla visione di Mestieri. Lo stile fotografico enfatizza l’elemento straordinario nell’attività ordinaria del grande artigiano, portando in superficie l’intensità, la passione e la consapevolezza che sta dietro ad ogni sua realizzazione. Sono questi gli elementi chiave di una capacità creativa e produttiva tipicamente italiana, radicata nella storia ma fermamente ancorata al futuro, che Mestieri vuole portare nel mondo.

Oscar Marchetto, Presidente di Somec, sottolinea: “Il nostro intento è dare forza al brand Mestieri rendendone esplicita la visione. Ho sempre pensato che l’idea di business alla base di questo ambizioso progetto imprenditoriale andasse oltre il mero profitto per puntare a un obiettivo più alto e più grande: valorizzare e preservare la vocazione al bello e al ben fatto tipica del nostro made in Italy, per metterla al servizio di opere magnifiche che restano nel tempo. Da questo incontro tra eccellenza artigiana e spirito d’impresa siamo convinti di poter produrre un impatto positivo, non solo in termini economici ma anche sociali e culturali. Come recita la campagna, è questo l’Umanesimo Mestieri”.

L’ideazione e l’esecuzione della campagna sono state affidate all’agenzia di comunicazione integrata Hangar Design Group, che ne ha curato la creatività e la pianificazione. I ritratti sono firmati dal fotografo e regista Daniele Barraco.