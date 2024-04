Microsoft SPLA: una nuova collaborazione semplifica le operazioni dei partner

Viene annunciata una nuova partnership strategica che rivoluzionerà le operazioni dei partner Microsoft SPLA (Service Provider License Agreement) in Italia, quella tra Octopus Cloud, fornitore di soluzioni SAM & FinOps per i fornitori di servizi IT, e Systematika Distribution, innovativa società di distribuzione IT con sede in Italia.

I termini della partnership rivolta ai partner Microsoft SPLA

La partnership tra Octopus Cloud e Systematika Distribution segna un significativo passo avanti nella semplificazione e nell’automazione del reporting sull’utilizzo delle licenze SPLA, della fatturazione al cliente finale e della gestione della conformità all’interno di un’infrastruttura IT mista e condivisa che comprende CSP (Cloud Solution Provider), SPLA e licenze di proprietà del cliente finale.

Nell’ambito di questa collaborazione, la piattaforma SAM & FinOps all’avanguardia di Octopus Cloud per i Service Provider sarà offerta senza soluzione di continuità con l’esperienza di Systematika Distribution nelle soluzioni IT per fornire ai partner Microsoft SPLA in Italia una suite completa di strumenti e servizi per migliorare l’efficienza, la trasparenza e la conformità delle loro operazioni.

La partnership tra Octopus Cloud e Systematika Distribution sottolinea l’impegno comune nel guidare la trasformazione digitale e nel consentire alle aziende di sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie cloud.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Systematika Distribution“, ha dichiarato Bahadir Durak, CEO di Octopus Cloud. “Combinando le nostre soluzioni avanzate di gestione delle licenze Microsoft SPLA con la profonda conoscenza del mercato IT italiano da parte di Systematika, intendiamo mettere i partner Microsoft SPLA in Italia in condizione di snellire le loro operazioni, ottimizzare l’utilizzo delle risorse e garantire la conformità negli ambienti IT complessi di oggi“.

Franco Puricelli, Amministratore Delegato di Systematika Distribution, ha espresso eguale entusiasmo per la partnership con Octopus: “Siamo entusiasti di questa nuova partnership con Octopus. Questa collaborazione strategica è un passo fondamentale nel nostro impegno costante verso l’innovazione e l’eccellenza nel servire i nostri rivenditori e provider di servizi. Crediamo fermamente che integrare le soluzioni Octopus nelle infrastrutture dei nostri clienti Service Provider offrirà benefici tangibili e immediati, migliorando significativamente l’efficienza operativa, mitigando i rischi associati alla gestione delle licenze software, riducendo i costi complessivi e, di conseguenza, migliorando i margini di profitto“.