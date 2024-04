Google Cloud premia la sicurezza delle Applicazioni e delle Infrastrutture di Fortinet

La sicurezza oggi è tutto per la sopravvivenza di un’azienda e Google Cloud premia annualmente i partner che si distinguono per la qualità dei servizi offerti ai clienti. Fortinet, specialista globale della cybersecurity che promuove la convergenza tra networking e sicurezza, annuncia di aver ricevuto due “Google Cloud Technology Partner of the Year 2024” award per la sicurezza nelle categorie Applicazioni e Infrastrutture.

Le soluzioni incluse nel Fortinet Security Fabric

Fortinet continua a essere riconosciuta per la sua capacità di fornire una sicurezza di livello enterprise coerente e avanzata ai clienti che lavorano con ambienti basati su Google Cloud. I clienti comuni beneficiano di un’ampia gamma di soluzioni che abbracciano il Fortinet Security Fabric, tra cui:

Application security : l’azienda offre una solida protezione contro le minacce informatiche, in continua evoluzione, e aiuta a salvaguardare il ciclo di vita delle applicazioni, dalla loro ideazione alla produzione, grazie a soluzioni come FortiWeb e FortiDevSec . FortiWeb, un web application firewall che si integra perfettamente con Google Cloud, può essere fornito come virtual machine (VM) e come Software-as-a-Service (SaaS) attraverso Google Cloud. Fortinet ha recentemente presentato una versione pay-as-you-go come parte del suo costante impegno nell’offrire ai clienti soluzioni all’avanguardia per l’application security. Inoltre, FortiWeb integra la sicurezza API per migliorare la sicurezza degli strumenti di Google Cloud, quali Apigee .

Ampio portafoglio di sicurezza per il cloud attraverso i servizi Google Cloud

La notizia di oggi affonda le sue radici nella partnership di lunga data tra Fortinet e Google Cloud. Come parte del Fortinet Open Ecosystem, i clienti comuni hanno accesso a un’ampia gamma di soluzioni avanzate di sicurezza aziendale attraverso la piattaforma Fortinet Security Fabric.

I clienti possono così sfruttare le soluzioni di questo ampio portafoglio di sicurezza; di seguito sono riportati alcuni esempi delle recenti novità di Fortinet con Google Cloud:

Fortinet Unified SASE semplifica le operation e consente un accesso sicuro a bassa latenza al web, al cloud e alle applicazioni per la forza lavoro ibrida. Fortinet ha recentemente annunciato l’espansione globale delle sue location SASE utilizzando le location edge della rete globale di Google Cloud. Una solida rete di location SASE, scalabile e disponibile grazie a Fortinet e Google Cloud, è fondamentale per offrire una user experience superiore, consentendo al contempo una solida postura di sicurezza basata sull’intelligenza artificiale.

semplifica le operation e consente un accesso sicuro a bassa latenza al web, al cloud e alle applicazioni per la forza lavoro ibrida. Fortinet ha recentemente annunciato l’espansione globale delle sue location SASE utilizzando le location edge della rete globale di Google Cloud. Una solida rete di location SASE, scalabile e disponibile grazie a Fortinet e Google Cloud, è fondamentale per offrire una user experience superiore, consentendo al contempo una solida postura di sicurezza basata sull’intelligenza artificiale. FortiEDR si integra con il Security Command Center di Google Cloud per fornire visibilità in tempo reale e funzionalità avanzate di rilevamento delle minacce, consentendo alle organizzazioni di identificare e rispondere in modo proattivo alle minacce avanzate nella loro infrastruttura cloud.

si integra con il di Google Cloud per fornire visibilità in tempo reale e funzionalità avanzate di rilevamento delle minacce, consentendo alle organizzazioni di identificare e rispondere in modo proattivo alle minacce avanzate nella loro infrastruttura cloud. Fortinet FortiFlex può aiutare i clienti di Google Cloud a ottimizzare meglio le implementazioni di sicurezza e la spesa su Google Cloud attraverso licenze basate sull’utilizzo. I clienti con accordi basati su impegno di spesa con Google Cloud possono sfruttare FortiFlex, attraverso un’offerta privata del marketplace, per ridurre i loro obblighi.

Dichiarazioni

“I Google Cloud Partner Award celebrano l’impatto trasformativo e il valore aggiunto che i partner hanno offerto ai clienti. Siamo orgogliosi di annunciare che Fortinet è tra i vincitori del Google Cloud Partner Award 2024 e di riconoscere i suoi risultati nel consentire il successo dei clienti nell’ultimo anno”, ha dichiarato Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem and Channels di Google Cloud.

“Siamo orgogliosi di essere stati nuovamente nominati “Google Cloud Technology Partner of the Year” per la sicurezza, un riconoscimento della forza e dell’efficacia delle nostre offerte per la sicurezza delle applicazioni e dell’infrastruttura. Quest’ultimo riconoscimento testimonia la perfetta integrazione delle nostre soluzioni con i servizi Google Cloud attraverso la piattaforma Fortinet Security Fabric, resa possibile da un unico sistema operativo, FortiOS. La costante dedizione di Fortinet all’innovazione della sicurezza cloud ha aiutato innumerevoli team IT a proteggere le loro organizzazioni nell’era digitale”, ha aggiunto John Maddison, Chief Marketing Officer di Fortinet.