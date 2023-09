Nuovi siti web per Cambium Networks

Cambium Networks ha aperto in Europa due nuovi siti web, uno in italiano e uno in polacco, che si aggiungono ai siti in francese e in tedesco già attivi.

Si tratta di un’operazione che non solo permette a livello locale una consultazione più agevole e veloce nella ricerca di informazioni e notizie, ma consentirà anche la declinazione di alcune news e contenuti rilevanti in specifico per i singoli paesi.

Se è vero che i trend tecnologici sono globali, le esigenze e le caratteristiche economiche dei singoli mercati sono peculiari, sia dal punto di vista strutturale che legislativo e richiedono un approccio a volte diversificato per poter ottenere i migliori risultati. Aspetti come la dimensione delle aziende, la rilevanza dei diversi settori verticali, le regolamentazioni nazionali incidono in modo significativo e saranno rispecchiate nell’area “blog” dei nuovi siti web, offrendo quindi a utilizzatori e partner la possibilità di trovare informazioni e risorse per affrontare in modo efficace le sfide dei mercati locali.

“Siamo molto soddisfatti di poter offrire all’eco-sistema Cambium in Italia uno strumento di lavoro come il nuovo sito web, dove è possibile reperire e utilizzare contenuti di valore per il business” commenta Marco Olivieri, Regional Sales Director Southern Europe di Cambium Networks. “Questa iniziativa non è solo una operazione di comunicazione, ma la realizzazione pratica del concetto ‘think globally, act locally. “