Pantone Connect free per i clienti professional BenQ

BenQ ha annunciato che l’espansione della sua partnership con Pantone garantirà ai possessori o nuovi acquirenti di monitor professionali BenQ delle serie PD DesignVue per designer e SW PhotoVue per fotografi un abbonamento premium gratuito di un anno alla piattaforma digitale Pantone Connect.

Pantone Connect assicura la coerenza e l’accuratezza dei colori nel branding, nella moda e nel design dei prodotti, fornendo un accesso esclusivo e completo a oltre 15.000 colori Pantone, comprese le funzioni che consentono ai designer e agli altri creator di realizzare contenuti digitali innovativi, condividere le tavolozze colori e collaborare con il proprio team.

La partnership tra BenQ e Pantone è iniziata nel 2015, quando BenQ è stato il primo marchio di monitor professionali al mondo a ricevere la certificazione Pantone Validated, un simbolo assoluto di fedeltà cromatica per i consumatori che acquistano display e stampanti. Da allora, BenQ ha prodotto più monitor Pantone Validated di qualsiasi altro produttore a livello internazionale. Inoltre, è stato anche il primo produttore di monitor a ottenere la certificazione Pantone SkinTone Validated per 110 tonalità di pelle, offrendo i prodotti tecnologicamente più inclusivi per la rappresentazione dei colori.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Conway Lee, Presidente di BenQ Corporation: «Avendo progettato la tecnologia AQCOLOR, BenQ è orgogliosa di essere partner di lunga data della comunità globale di professionisti del colore che si affidano a Pantone per ottenere la precisione cromatica. Pantone è la prima autorità mondiale in materia di colori e noi di BenQ condividiamo la stessa passione per l’accuratezza e l’accessibilità cromatica. Abbiamo lavorato a stretto contatto per fornire i migliori monitor al mondo per fotografi, video editor e designer e siamo ansiosi di supportare ulteriormente i nostri clienti con nuovi strumenti».

BenQ e Pantone concordano sul fatto che “Il colore conta“, offrendo ai professionisti della creatività la possibilità di progettare con sicurezza e precisione grazie a un abbonamento gratuito di un anno a Pantone Connect.

Come concluso da Jung Sin, Product Manager di Pantone Connect: «In Pantone, il nostro obiettivo è quello di dare ai creator la possibilità di trovare ispirazione e creare ovunque si trovino. Con Pantone Connect, cerchiamo di garantire questa flessibilità, consentendo di comunicare e produrre dati sui colori in ogni fase del processo di progettazione e produzione».

Oltre ad essere condivisibile tra i vari team, Pantone Connect consente di salvare e archiviare i colori in modo sicuro nel cloud, di accedervi da qualsiasi luogo e di utilizzarli in tutti i programmi di progettazione Adobe.

L’abbonamento gratuito di un anno a Pantone Connect Premium (valore di € 89,99) è disponibile per i possessori e nuovi acquirenti di monitor professionali BenQ corrispondenti ai seguenti modelli: PD2500Q/PD2506Q/PD2700Q/PD2700U/PD2705Q/PD2705U/PD2705UA/ PD2725U/PD3200Q/PD3200U/PD3205U/PD3205UA/PD3220U/PD3420Q/ SW271C/SW240/SW270C/SW321C.

Durata della promozione: fino al 30 settembre 2023 o fino all’esaurimento dei codici.

Rivolti ai fotografi, con Pantone Connect i monitor della serie SW PhotoVue consentiranno di raggiungere un nuovo livello quanto ad accuratezza e coerenza del colore dallo schermo alla stampa.

Concepiti per i designer e ideali come monitor esterni per dispositivi Mac, i display della serie PD DesignVue includono display thunderbolt, modalità daisy chain, switch KVM (tastiera, video, mouse), garantendo un’incredibile precisione dei colori.

