Partner Program Guide 2024 di CRN premia Infinidat

Infinidat ha annunciato che al proprio Channel Partner Program è stata conferita una valutazione a 5 stelle nella prestigiosa Partner Program Guide 2024 di CRN, un marchio di The Channel Company. È il terzo anno consecutivo che Infinidat ottiene una valutazione a 5 stelle, grazie al suo partner program, giudicato completo e in grado di costruire partnership di canale solide, redditizie e di successo. L’annuale guida di CRN offre alle aziende fornitrici di soluzioni IT informazioni dettagliate in merito ai partner program offerti dai vendor di tecnologia, come il Partner Program di Infinidat, che offre valore ed è perfettamente in linea con le esigenze e gli obiettivi aziendali dei partner.

“Siamo entusiasti che il nostro Partner Program sia stato riconosciuto da CRN, per il terzo anno consecutivo, come un programma di canale a 5 stelle“, ha affermato Eric Herzog, CMO di Infinidat. “Il nostro eccezionale programma offre formazione di alta qualità con esperti, abilitazione tecnica, risorse didattiche, strumenti di marketing e supporto pre e post-vendita e viene continuamente definito dai nostri partner come uno dei migliori programmi di canale al mondo. In qualità di vendor di soluzioni di storage enterprise focalizzato sul canale, Infinidat ha un ruolo fondamentale nel migliorare la crescita e la redditività dei propri partner”.

Nel creare soluzioni di alto livello per le aziende, i fornitori di soluzioni IT si trovano sempre più spesso a collaborare con Infinidat per una combinazione unica di piattaforme, risorse, servizi con i guanti bianchi e supporto all’avanguardia, che superano le loro aspettative e quelle dei loro clienti enterprise. La formazione, le certificazioni, l’assistenza alle vendite e al marketing e il supporto tecnico offerto attraverso un partner program a 5 stelle, hanno permesso ad Infinidat di distinguersi all’interno del settore e di offrire ai partner di canale vantaggi competitivi.

“Essere riconosciuti all’interno di questa guida riflette il valore dei partner program e l’impegno dei rispettivi vendor nel favorire l’evoluzione dei solution provider e promuovere il successo del canale IT”, ha affermato Jennifer Follett, VP U.S. Content and Executive Editor CRN, presso The Channel Company. “Questo riconoscimento consente ai solution provider di riconoscere i vendor in grado di restare al passo con le esigenze in continua evoluzione sia della propria attività che dei propri clienti. Con la Partner Program Guide 2024 di CRN, i solution provider possono accedere a informazioni approfondite sui punti di forza specifici di ciascun partner program e sui vendor che mostrano maggior dedizione alla propria comunità di partner”.

I feedback positivi ricevuti dai Channel Partner di Infinidat:

“ Siamo orgogliosi di collaborare con Infinidat da quasi un decennio, beneficiando di un supporto di qualità. È bello vedere come una delle principali pubblicazioni dedicate al canale continui a riconoscere l’eccezionale partner program offerto da Infinidat. Riteniamo che il programma di Infinidat sia completo, estremamente utile e ricco di strumenti di supporto pertinenti, che ci aiutano a fornire valore aziendale tangibile ai nostri clienti e a favorire la crescita aziendale. Infinidat sa di cosa hanno bisogno e che cosa si aspettano i partner da un channel program “, ha affermato Bob Elliott, Vice President of Storage Sales and Cyber Resiliency, Mainline Information Systems.

“, ha affermato “La collaborazione con Infinidat è stata una delle migliori scelte fatte e che ci ha permesso di accedere a eccezionali soluzioni di storage enterprise. Il Partner Program di Infinidat, che l’azienda fornisce a supporto della nostra partnership, comprende pluripremiate soluzioni per il mercato enterprise. Sappiamo che possiamo sempre contare su Infinidat e sul suo programma a 5 stelle dedicato al canale“, ha affermato Ted Carlson, Presidente di Marcum Technology.

La Partner Program Guide 2024 verrà pubblicata sul numero di aprile di CRN. Sarà, inoltre, disponibile online al seguente link.