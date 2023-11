Infinidat potenzia il canale in Italia con innovazioni legate alla cyber storage resilience

Infinidat, azienda attiva in soluzioni storage di livello enterprise multi-petabyte, all’inizio di quest’anno ha annunciato una serie di nuove iniziative e aggiornamenti al proprio programma di canale a livello globale. L’azienda crede fermamente nella necessità di investire e supportare costantemente la community di canale, e questo ha contribuito a un aumento del 52% delle entrate derivanti dal canale su base annua in tutto il mondo. Questo trend positivo ha avuto un impatto significativo anche in Italia, dove l’azienda ha ampliato il proprio ecosistema di canale con l’ingresso di nuovi partner, come HWG Sababa. Questo ha contribuito alla costante crescita di una solita rete di partner di canale – oggi costituita da 14 partner, 5 dei quali hanno recentemente ricevuto lo status di “Premium Partner”, come Maticmind, Innovaway e WeAreProject.

“I partner di canale sono strategici per Infinidat e per questo motivo continuiamo a investire nel loro successo. Il nuovo programma di formazione tecnica e commerciale, Infuziast Certified Partner Program, infatti, permette a tutto il personale dei partner di ottenere certificazioni, riconoscimenti e premi al fine di fornire loro tutti gli strumenti necessari per promuovere la crescita del business. Secondo i partner abbiamo intrapreso la strada giusta per potenziare al meglio il nostro canale e gli eccezionali risultati ottenuti negli ultimi anni ne sono una testimonianza”, ha dichiarato Giuseppe Coppola, Channel Manager Italy & CEE.

Infinidat ha dimostrato non solo un forte impegno nei confronti dei propri partner, lavorando a stretto contatto con loro, ma ha costantemente investito in un continuo progresso tecnologico, al fine di fornire ai partner un vantaggio competitivo. Sono moltissime, infatti, le sfide che le aziende di tutto il mondo si sono trovate ad affrontare negli ultimi anni, tra queste la crescente preoccupazione legata agli attacchi informatici e l’Italia non fa differenza. Secondo i dati del Rapporto Clusit 2023, negli ultimi due anni gli attacchi cyber nel nostro Paese sono aumentati del 169% e di questi l’83% presenta gravità elevata o critica. A questo proposito alla fine di maggio, Infinidat ha lanciato InfiniSafe Cyber Detection, una tecnologia all’avanguardia che estende il pluripremiato portfolio InfiniSafe con funzionalità di rilevamento che consentono alle aziende di contrastare gli attacchi informatici mirati alle infrastrutture di dati, portando la resilienza informatica a un nuovo livello avanzato. Con questa tecnologia, i partner di canale si trovano ora nella posizione perfetta per supportare le aziende in tal senso.

InfiniSafe Cyber Detection aiuta le aziende a resistere ed effettuare un rapido ripristino in caso di attacchi informatici, in quanto fornisce una scansione e un’indicizzazione altamente approfondite, al fine di identificare potenziali attacchi ancora latenti, consentendo di ripristinare dati della cui validità si è certi, per garantire il ritorno alla normalità delle attività aziendali con tempi di inattività minimi. L’implementazione di una solida strategia di resilienza informatica del cyber storage costituisce parte integrante per una strategia di sicurezza IT completa.

“Infinidat propone uno dei Partner Program più solidi del settore e ciò che l’azienda sta facendo per dimostrare il suo forte impegno nei confronti del canale in Italia e nel mondo ne è un’ulteriore dimostrazione. I costanti progressi tecnologici e il programma di certificazione Infuziast rappresentano un valido incentivo per consolidare ulteriormente la partnership instaurata. Inoltre, la nostra esperienza nella cybersecurity unita a InfiniSafe Cyber Detection, la nuova e sofisticata tecnologia Infinidat che estende la cyber detection allo storage primario, ci ha permesso di aiutare le aziende di tutte le dimensioni a rispondere alla necessità di una maggiore cyber resilience, al fine di essere sempre preparate ad affrontare qualsiasi imprevisto”, ha affermato Alessio Aceti, CEO di HWG Sababa.

“Infinidat offre soluzioni di storage che generano valore reale per le aziende di tutto il mondo. L’impegno di Infinidat nella crescita e nello sviluppo di tecnologie innovative offre ai nostri clienti l’accesso a soluzioni end-to-end di classe enterprise che soddisfano le loro esigenze di archiviazione di dati critici e resilienza contro gli attacchi informatici. Inoltre, il supporto ricevuto grazie ai continui aggiornamenti introdotti nel channel program ci è stato di grande aiuto sia dal punto di vista della formazione, sia da quello delle certificazioni ottenute. Insieme possiamo garantire un grande vantaggio competitivo offrendo disponibilità al 100% e prestazioni elevate, che rappresentano il segno distintivo delle piattaforme di storage enterprise di Infinidat”, ha commentato Luca Ferraris, Direttore Marketing & Business Development di Maticmind – BU Digital Technologies.

Le soluzioni di storage enterprise di Infinidat garantiscono modelli finanziari e di consumo flessibili senza precedenti, SLA garantiti e resilienza del cyber storage.