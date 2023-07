Pointsharp entra nel listino di ICOS

Pointsharp, azienda di cyber security europea specializzata nella gestione delle identità, nella comunicazione sicura e nella condivisione criptata dei file, ha scelto ICOS per la distribuzione delle sue soluzioni.

L’accordo, infatti, prevede per ICOS la distribuzione delle soluzioni Pointsharp sul territorio italiano.

L’obiettivo dichiarato è di creare un ambiente di lavoro moderno e sicuro, attraverso prodotti che consentono mettere in sicurezza dati, identità e accessi in modo semplice e intuitivo. Nella gamma di offerta spicca il prodotto Cryptshare, una soluzione per la comunicazione e-mail sicura e per la condivisione protetta dei file che fa leva sulla crittografia.

Markus Wolfer, Head of Channel Development di Pointsharp, ha commentato: “Siamo felici di collaborare con ICOS sul mercato italiano. L’approccio a valore aggiunto di ICOS ci supporterà nell’espansione della nostra base di clienti in Italia con l’intero portafoglio Pointsharp. Questa sarà una parte importante del nostro viaggio per diventare un leader europeo nella sicurezza informatica.”

Cresce il portfolio di sicurezza di ICOS

Federico Marini, Managing Director di ICOS ha invece affermato: “Con questo accordo il nostro portfolio di sicurezza si amplia ulteriormente. Questo per offrire agli operatori una gamma di opzioni sempre più vasta e completa nell’ambito della cyber security. Pointsharp è un’azienda emergente, dinamica e innovativa. Un mix di fattori che si sposano perfettamente con la nostra visione e che sono certo ci garantiranno reciproche soddisfazioni”.

ICOS farà leva sulla riconosciuta competenza del suo staff per supportare i partner nei loro sforzi di sviluppo del mercato. Il tutto attraverso consulenza di prevendita, affiancamento marketing e un supporto esteso in ogni fase del ciclo di vendita, dall’offerta alla delivery. Altre info sono disponibili sui siti di ICOS e Pointsharp.

Pointsharp sarà presente in qualità di Gold Sponsor a ICOSXperience 2023. Quest’ultimo è l’evento annuale dedicato ai partner che ICOS organizzerà il prossimo 26 settembre a Lazise (Verona).