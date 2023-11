Poly entra nel portafoglio di TD SYNNEX

TD SYNNEX ha annunciato un accordo di distribuzione europea con Poly, fornitore di tecnologie di comunicazione e collaborazione video, voce e contenuti.

Il portafoglio end-to-end di cuffie, dispositivi di collaborazione personale e strumenti di videoconferenza di Poly è disponibile tramite la divisione Endpoint Solutions e Maverick, la divisione specializzata nel settore audiovideo in TD SYNNEX.

Il distributore supporterà i partner nella creazione di soluzioni complete per i loro clienti, con offerte su misura per tipologie di lavoro ibride e flessibili come quelle totalmente o parzialmente in ufficio o completamente da remoto. I partner possono affrontare una varietà di casi d’uso grazie alla maggiore interoperabilità di Poly con le principali piattaforme di comunicazione unificata (UC), come Zoom, Google e Teams, nonché con le principali soluzioni software di gestione dei contact center.

Grazie alla recente acquisizione di Poly da parte di HP, i partner che attualmente gestiscono HP possono integrare le loro offerte con hardware e servizi Poly, come care pack e garanzie, laptop e display per creare un ecosistema di ufficio globale.

Mara Pereira, VP, Europe Peripherals in TD SYNNEX dichiara “L’aggiunta di Poly costituisce un ottimo complemento al nostro ampio portafoglio di soluzioni di lavoro ibride. Offre una maggiore scelta per le soluzioni di collaborazione sia a casa che in ufficio e, con l’integrazione nell’ecosistema HP, una fantastica opportunità per le aziende di ottimizzare e semplificare la fornitura di strumenti di collaborazione. Non vediamo l’ora di accelerare l’adozione delle soluzioni Poly nella nostra vasta rete di partner in tutta la regione”.

TD SYNNEX sfrutterà le alleanze esistenti, all’interno di Maverick, con i principali fornitori di soluzioni UC e di collaborazione sul posto di lavoro, per identificare e promuovere ulteriori opportunità di crescita.

Andy Evans, VP, Europe, Maverick aggiunge: “Poly è un marchio molto rispettato nel settore e una importante integrazione al portafoglio Maverick, con una tecnologia che offre eccellenza sia che si utilizzino cuffie e fotocamera in home office o utilizzando un touchscreen in spazi riunioni, collegandosi direttamente alla piattaforma VC utilizzata. Le soluzioni Poly hanno molteplici innovazioni proprietarie che le distinguono e vogliamo rendere disponibile al più presto il portafoglio ai nostri clienti in tutta Europa”.

Paul Dunne, Senior Director EMEA Channel Sales HP Poly afferma: “Siamo entusiasti di portare la nostra gamma Poly in TD SYNNEX e continuare così il nostro rapporto con un leader di fiducia nel settore. La nostra collaborazione ci consentirà di offrire questa tecnologia all’avanguardia a un pubblico più ampio e di supportare i clienti nelle loro soluzioni aziendali e interne. Siamo impazienti di lavorare con TD SYNNEX sul nostro prossimo capitolo”.

I partner possono avere accesso alle soluzioni Poly in Italia tramite la piattaforma di e-commerce InTouch di TD SYNNEX o contattando il proprio contatto commerciale di riferimento. ​