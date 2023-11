TD SYNNEX e Cisco rilanciano la loro collaborazione strategica

TD SYNNEX, distributore di software e hardware nel mercato IT, e Cisco, partner tecnologico strategico, rilanciano la loro collaborazione in Italia con nuova energia e importanti investimenti congiunti su tre aree principali:

Il mercato Small and Medium Business , per fornire competenze e soluzioni nell’ambito della trasformazione digitale delle aziende italiane e dei business partner che le supportano in questo percorso

Sempre maggiore sinergia tra le organizzazioni commerciali delle due aziende per massimizzare la forza delle iniziative internazionali sul mercato italiano

sul mercato italiano Sostenibilità ambientale, sempre più elemento chiave della proposta al mercato sia di Cisco che di TD SYNNEX

La nuova strategia sul mercato SMB (small e medium business) in stretta collaborazione con Cisco è volta a fornire soluzioni IT all’avanguardia e a supportare le aziende italiane nella trasformazione verso un modello di produzione e consumo sostenibile, basato su principi di economia circolare.

In un momento di significativo cambiamento e crescita aziendale, TD SYNNEX dà il proprio benvenuto a Marco Ferrari Acciajoli, il nuovo Cisco Business Unit Manager. Marco, con la sua vasta esperienza all’interno dell’ecosistema Cisco, ha iniziato la sua carriera in questo settore, ricoprendo poi posizioni di responsabilità nella gestione del canale e della distribuzione. La sua nomina rappresenta un passo significativo nella crescita dell’azienda e rafforza il legame con lo storico partner Cisco, porta una maggiore cultura, profondità di relazioni e un prezioso supporto per la crescita personale e professionale di tutti i membri del team in TD SYNNEX..

La nuova strategia mira a promuovere il basso impatto ambientale, il miglioramento dei consumi e lo smaltimento ecologico degli apparati, promuovendo così uno sviluppo sostenibile. In collaborazione con Cisco, TD SYNNEX si impegna a diventare un catalizzatore di questa trasformazione nel mercato SMB.

“La piccola e media impresa italiana ha sempre più bisogno di tecnologia e di servizi avanzati per rimanere competitiva in un mercato globale. CISCO e TD SYNNEX, assieme alla community degli operatori IT, vogliono cogliere questa opportunità commerciale. Con TD SYNNEX abbiamo formato un team di specialisti, lanciato un programma per la sostenibilità , rilasciato servizi finanziari e azioni marketing per il mercato SMB. Abbiamo tutto ciò che serve per essere di successo in questo mercato”, ha dichiarato Giorgio Campatelli, Partner Organization Leader in Cisco.

“Con l’arrivo di Marco Ferrari Acciajoli come Cisco Business Unit Manager e l’annuncio della nostra nuova strategia CISCO nel mercato SMB, rafforziamo la posizione di leader nel settore dell’IT impegnandoci a fornire soluzioni all’avanguardia nel supportare il cambiamento verso un modello di business più sostenibile“, ha dichiarato Vincenzo Bocchi, Director Advanced Solutions in TD SYNNEX.

“TD SYNNEX prosegue così nell’impegno di posizionarsi al centro dell’ecosistema IT per il mercato SMB. Un impegno espresso anche dalla Technology Community, un unico team in azienda di specialisti con focus sulle soluzioni e sui servizi. Grazie a quattro practice tecnologiche, Hybrid Cloud, Data & Application, Security e Networking & Communication, accompagniamo i nostri partner nell’adozione di soluzioni tecnologiche, fornendo supporto ed enablement per mercati verticali”, ha aggiunto Alberto Degradi, Technical Community Manager in TD SYNNEX.