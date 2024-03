Predict con ologrammi, visori e robot a Didacta 2024

Mancano pochissimi giorni per l’edizione 2024 di Didacta, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola che si svolgerà a Firenze, alla Fortezza da Basso, dal 20 al 22 marzo. Tra gli espositori presenti ci sarà Predict, azienda specializzata in soluzioni ad alto contenuto tecnologico per il mondo healthcare ed educational, che presenterà le proprie soluzioni per la scuola 4.0.

Olografia, robot e realtà mista protagonisti dello stand di Predict

Nel contesto della Fiera, Predict illustrerà le tecnologie di robotica e di realtà aumentata declinate per il mondo della didattica digitale: gli ologrammi dell’Optip Stage for School, lo spazio olografico cloud e i visori di realtà mista dell’Optip Space e il robot Aphel Hermes.

Protagonista dell’esposizione Optip Stage for School, il palco olografico: un innovativo sistema di didattica immersiva e multidisciplinare che permette di rendere più efficace e divertente la lezione, grazie all’utilizzo degli ologrammi con cui il docente e gli studenti interagiscono in tempo reale. Grazie alle demo in programma alle 11:30 di ogni giorno delle tre giornate di fiera, sarà possibile assistere alle potenzialità del palco raccontate in telepresenza con le scuole che hanno già scelto questa tecnologia. Inoltre, sarà possibile sperimentare in prima persona l’esperienza del palco olografico.

Allo stand di Predict anche il robot APHEL Hermes, su cui è installata la piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale Aphel Manager: nella sua declinazione per le scuole, aiuta nell’erogazione della didattica digitale e dell’insegnamento dei fondamenti di programmazione, funge da mediatore linguistico per gli studenti stranieri in classe e, grazie alla sua versatilità, si propone anche come strumento per aiutare gli studenti con disturbi dell’apprendimento, all’insegna dell’inclusione.