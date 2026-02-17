Proofpoint lancia un nuovo Partner Network

Proofpoint, azienda attiva nella cybersecurity e nella compliance, annuncia il Proofpoint Partner Network, un partner program globale potenziato, concepito per aiutare i partner a crescere più rapidamente, ampliare i propri margini e offrire maggior valore ai clienti, nel momento in cui le minacce cyber mirano sempre più a persone, dati e flussi di lavoro basati su intelligenza artificiale.

Il Proofpoint Partner Network offre una struttura semplificata e investimenti potenziati, allineati al modo in cui i clienti acquistano e in cui i partner sviluppano un business sostenibile e ricorrente. Il nuovo programma riflette l’impegno a lungo termine di Proofpoint verso la crescita guidata dai partner, con incentivi più consistenti, tutele più solide per le trattative e opportunità ampliate per progettare servizi differenziati legati alla piattaforma di Proofpoint, basata su intelligenza artificiale e leader di mercato.

“I partner svolgono un ruolo fondamentale nel ridurre i rischi, semplificare la sicurezza e generare risultati misurabili per i clienti,” dichiara Stan de Boisset, senior vice president of global channels di Proofpoint. “Il Proofpoint Partner Network riflette l’evoluzione del mercato, ed è stato creato per aiutare i nostri partner a raggiungere gli obiettivi con condizioni economiche più robuste, protezioni più chiare e strumenti utili a costruire pratiche di successo a lungo termine legate alla piattaforma di sicurezza incentrata sulla persona più affidabile del mercato. Allineando i nostri investimenti alla crescita dei partner, semplificando l’engagement e operando insieme nell’era della sicurezza agentica, stiamo offrendo un programma che aiuta i nostri partner a competere con successo, oggi e in futuro.”

Ridefinire l’economia dei partner per una crescita prevedibile e a lungo termine

Al centro del Proofpoint Partner Network c’è una rinnovata attenzione alla redditività dei partner e alla loro capacità di programmare. Proofpoint vanta una fedeltà eccezionale da parte dei clienti, con un tasso di rinnovo superiore al 90% e molte relazioni dalla durata più che decennale, cosa che crea una solida base per i ricavi ricorrenti dei partner.

Il nuovo programma fa tesoro di questa solidità, offrendo incentivi potenziati per l’acquisizione di nuovi clienti e i rinnovi, investimenti congiunti ampliati tramite fondi per la demand generation e l’introduzione di investimenti nella sicurezza dei dati per consentire ai partner di capitalizzare su una delle aree di costo in più rapida crescita per i clienti. Protezioni rafforzate per le opportunità originate dai partner e per le attività di co-selling, insieme alla tutela della posizione acquisita al momento del rinnovo, garantiscono che gli investimenti dei partner siano salvaguardati lungo l’intero ciclo di vita del cliente.

Il Proofpoint Partner Network è inoltre progettato per favorire tassi di successo più elevati, margini maggiori e una crescita degli account a lungo termine, senza aumentare né il numero di fornitori né la complessità. Forte di un’intelligence avanzata sulle minacce, derivata da trilioni di segnali ogni anno, Proofpoint aiuta i partner a distinguersi in un mercato gremito, affrontando al contempo i rischi emergenti nello spazio di lavoro agentico in cui persone e intelligenza artificiale interagiscono.

Semplificare engagement e crescita dei partner

Il programma introduce tre livelli – Select, Elite ed Elite+ – che riconoscono l’investimento e le prestazioni dei partner, fornendo al contempo percorsi chiari verso maggiori vantaggi e riconoscimenti. I partner di livello intermedio e superiore ottengono l’accesso a licenze NFR (Not For Resale), formazione pratica, demo e competenze tecniche più approfondite.

Per supportare le dinamiche di acquisto moderne, Proofpoint sta estendendo i canali di vendita attraverso i marketplace AWS e Microsoft Azure, sbloccando nuove opportunità in ambito AI, protezione dei dati e servizi. Guardando al 2026, il programma consentirà ulteriormente ai partner di sviluppare e scalare servizi di sicurezza, inclusi controlli dello stato e offerte di implementazione certificata, creando nuovi flussi di entrate ad alto margine.

“Ciò che ci entusiasma di più del Proofpoint Partner Network è l’opportunità di costruire servizi di sicurezza differenziati su una piattaforma di cui i clienti si fidano già. La forza di Proofpoint nella sicurezza di e-mail, dati e collaborazione – combinata al nuovo supporto ai servizi e gli investimenti – ci consente di fornire risultati misurabili e ampliare i nostri ritorni guidati dai servizi in un mercato in rapida evoluzione,” sottolinea Marco Battaglia, General Manager di Sorint.SEC.