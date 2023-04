Qlik World 2023: un ecosistema sempre più forte per Qlik

MEHRWERK, recentemente nominata Leader nel Magic Quadrant™ 2023 di Gartner® per gli strumenti di Process Mining per la sua piattaforma mpmX, ha spiegato come Varian, una società di Siemens Healthineers, stia sfruttando la sua soluzione di Process Mining con Qlik al suo nucleo per migliorare il suo sistema Quote to Cash e massimizzare il ROI delle vendite.