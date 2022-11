Registrazioni video sicure con Pexip e Vbrick

Pexip, lo specialista europeo nel settore delle videoconferenze, ha annunciato una partnership con Vbrick, azienda specializzata nella fornitura di piattaforme video basate su cloud per l’impresa (EVP). Stando all’intesa, gli utenti professionali di Pexip potranno ospitare in modo sicuro riunioni video e webcast su larga scala, registrarli con un solo clic e immagazzinarli nell’archivio Vbrick EVP per la riproduzione on demand.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Fabio Sambrotta, Regional Sales Manager per l’Italia, Pexip: «Sono sempre di più i requisiti normativi e di conformità che le aziende devono rispettare, in particolare nel settore finanziario, sanitario e legale. Senza adeguate protezioni di sicurezza, i contenuti video possono esporre dati sensibili ed essere potenziali fonti di rischio. A tal fine Pexip e Vbrick si sono uniti per offrire una soluzione leader per la gestione e l’archiviazione sicura dei contenuti video».

La combinazione delle piattaforme Pexip e Vbrick accresce il valore della videocomunicazione per le aziende in tre modi:

Soddisfa le esigenze di sicurezza e conformità: gli utenti possono controllare i propri dati, registrare le interazioni con i clienti, archiviare le registrazioni per l’audit e tenere traccia degli analytics.

Coinvolge le persone che lavorano in modalità ibrida: gli utenti possono condividere informazioni aziendali, accedere alle registrazioni delle riunioni on-demand e recuperare video rilevanti utilizzando la ricerca avanzata.

Collega molteplici soluzioni: gli utenti possono integrare il video in flussi di lavoro o applicazioni, nonché registrare e trasmettere video da varie fonti, dispositivi o soluzioni per riunioni.

Come affermato da Paul Sparta, presidente e CEO di Vbrick: «Non c’è dubbio che Pexip sia all’avanguardia nell’abilitazione video per organizzazioni altamente sicure o addirittura isolate. Anche Vbrick ha una grande esperienza in questo settore e, grazie a questa collaborazione, possiamo offrire una soluzione altamente convincente per gli ambienti operativi più difficili».

L’interoperabilità è un valore aggiunto fondamentale nell’offerta Pexip + Vbrick

Disporre di sistemi che lavorano insieme aiuta le aziende a massimizzare i loro investimenti nelle molteplici soluzioni presenti in azienda. “C’è una crescente domanda da parte del mercato enterprise per l’interoperabilità nei sistemi video. Diverse aziende hanno implementato molteplici piattaforme e applicazioni di comunicazione per soddisfare le esigenze di una forza lavoro sempre più dispersa, e si tratta di sistemi e dispositivi che sarebbero costosi e inefficienti da sostituire. La capacità di registrare e archiviare video in modo trasparente e sicuro, indipendentemente dal sistema in uso, è essenziale”, ha affermato Steve Vonder Haar, analista senior – Enterprise Streaming, Cloud Engagement & Virtual Events, Wainhouse Research.

Come lanciare il plugin Vbrick da Pexip

Il plug-in Vbrick è disponibile per i client Pexip Infinity (self-hosted). Una volta installato il plug-in Vbrick, gli utenti Pexip possono iniziare ad archiviare le proprie riunioni con un solo clic. Gli utenti possono accedere ai propri file registrati dal proprio tenant Vbrick EVP, che offre funzionalità di sicurezza integrate come crittografia, governance, autorizzazioni di accesso e criteri di conservazione, oltre a ricerca, traduzioni e trascrizioni basate sull’intelligenza artificiale.