Ricoh leader globale nella trasformazione del printing

Ricoh è leader nel report “IDC MarketScape: Worldwide Print Transformation 2023 Vendor Assessment”. Al suo interno si legge che “Molti player di mercato hanno iniziato a focalizzarsi su questa trasformazione solo a seguito della pandemia, mentre il percorso di Ricoh è iniziato molto prima. Negli scorsi 10 anni, si è evoluta da organizzazione focalizzata sulle soluzioni office per la gestione dei documenti ad azienda incentrata sul mondo dei dati”.

Il report mette in evidenza come i servizi digitali di Ricoh registrano una percentuale sempre più elevata nel fatturato globale dell’azienda e spaziano in numerosi ambiti tra cui IT, cloud, soluzioni per il workplace, digital content management, acquisizione intelligente delle informazioni e gestione dei workflow, trasformazione digitale e information governance.

IDC Marketscape sottolinea però come Ricoh mantenga il focus anche sulle soluzioni hardware per il printing: “Ricoh è diventata un fornitore di servizi digitali, ma allo stesso tempo continua ad investire sul core business. L’acquisizione del business relativo agli scanner di PFU e la joint venture con Toshiba Tec per le attività produttive confermano il commitment di Ricoh per il settore della stampa”.

Ricoh leader, continua a ridefinire i confini della stampa

“Grazie ad una lunga tradizione nell’innovazione e alla capacità di anticipare i cambiamenti del mercato, Ricoh ha dimostrato la propria eccellenza in diverse aree prese in considerazione dalla nostra ricerca, mettendo così in evidenza la propria evoluzione e la propria expertise nel guidare l’era digitale”, commenta Keith Kmetz, Program Vice President, Imaging, Printing & Document Solutions Research, IDC. “Ricoh continua a ridefinire i confini della stampa e ad essere protagonista nel panorama digitale, guidando l’innovazione e dimostrando come tecnologie all’avanguardia, un approccio strategico e un orientamento customer-centric siano gli elementi necessari per raggiungere il successo nella trasformazione”.

In un’epoca caratterizzata da cambiamenti dirompenti, Ricoh ha ridefinito la propria identità e il proprio approccio al mercato sviluppando un portfolio completo di servizi digitali in grado di dare nuova forma al workplace.

Soluzioni e servizi allineati alle singole esigenze

“Ricoh – si spiega nel report – è riconosciuta sempre più dai clienti come azienda di servizi digitali e come partner fondamentale in grado di offrire soluzioni e servizi allineati alle esigenze. Inoltre, le valutazioni dei clienti sulla customer satisfaction relativa ai professionisti Ricoh hanno superato gli obiettivi prefissati”.

IDC MarketScape si sofferma tra l’altro sulla proattività di Ricoh nei confronti dei feedback dei clienti: “Ci siamo confrontati con diversi clienti di Ricoh che hanno evidenziato i vantaggi derivanti sia da una migliore gestione degli spazi in ufficio (soluzione RICOH Spaces) sia da progetti di business process management. In particolare, con RICOH Spaces sono riusciti a realizzare un ambiente di lavoro sicuro, avendo inoltre a disposizione strumenti di analisi per capire l’utilizzo degli spazi e progettare così l’evoluzione del workplace. Per quanto riguarda la gestione dei processi, i benefici più comuni evidenziati dagli intervistati sono stati una significativa riduzione dei costi (fino al 30%), un aumento della produttività e la possibilità di definire best-practice per molti flussi di lavoro”.

Ricoh leader perché connette le persone alle informazioni

Ricoh è stata inclusa in molti IDC MarketScape pubblicati di recente, tra cui quello relativo alle soluzioni inkjet ad alta velocità, ai servizi di stampa gestiti basati sul cloud, alle soluzioni printing per una forza lavoro distribuita e per le soluzioni e i servizi in ambito sicurezza.

“Da sempre l’obiettivo di Ricoh è sempre stato quello di connettere le persone alle informazioni e in quest’ottica abbiamo cercato di individuare nuove opportunità per guidare l’innovazione e il contesto di business in costante evoluzione”, commenta Takahiro Irisa, Senior Corporate Officer e Ricoh Digital Services Business Unit, Ricoh Company President, Ltd. “Siamo stati riconosciuti come leader nell’IDC MarketScape: Worldwide Print Transformation 2023 Vendor Assessment grazie ad una strategia, iniziata alcuni anni fa in risposta ai cambiamenti del settore, che ci ha consentito di diventare un’azienda di servizi digitali e un value-added integrator negli ambienti di lavoro. Siamo convinti dell’importanza non solo di cogliere le opportunità del cambiamento, ma anche di riuscire a guidarlo e di continuare ad offrire tecnologie innovative e servizi in grado di valorizzare le potenzialità degli individui”.