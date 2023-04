Salesforce 2023 Partner Awards: ecco i vincitori

I Salesforce 2023 Partner Awards sono stati assegnati.

In occasione della Partner Regional Reunion Italiana, l’evento che l’azienda dedica all’ecosistema per aggiornare le terze parti su strategie di mercato e novità di prodotto, lo specialista globale nel CRM ha assegnato i suoi Salesforce 2023 Partner Awards.

I premi riconoscono e celebrano il contributo significativo dei partner sotto vari punti di vista: dal numero di certificazioni, alla generazione di nuove opportunità; dall’eccellenza nell’implementazione dei progetti allo sviluppo applicativo.

L’ecosistema Italiano dei partner Salesforce continua a crescere sia in quantità che in qualità. Le certificazioni sono infatti salite a 4.700, un numero che porta l’ecosistema Italiano al secondo posto in EMEA.

“Siamo felici di poter celebrare e complimentarci anche quest’anno con i nostri partner, che da sempre trainano l’ecosistema e ci fanno capire che le aziende vedono in noi un punto di riferimento – ha commentato Carmine Stragapede, RVP Alliances and Channels per Salesforce. – “Il mondo Salesforce è in continua crescita, cerchiamo ogni giorno di sfruttare tutte le tecnologie ad oggi disponibili per anticipare i bisogni dei nostri clienti. Non a caso il 90% delle aziende clienti si affida ai nostri partner per la realizzazione dei loro progetti di trasformazione digitale centrati sul CRM. I Partner Award sono un momento di riconoscimento per chi si è particolarmente distinto, ma la celebrazione è dedicata a tutto l’ecosistema”.

Di seguito i vincitori dei Salesforce 2023 Partner Awards:

Partner of the Year: Accenture

Il partner si è distinto per essere stato leader in molteplici KPI (progetti, nuovo business, certificazioni)

Outstanding Knowledge Partner: Deloitte Digital

Il partner si è distinto per essere il primo in Italia per numero di certificazioni e persone certificate

Sales Excellence Partner: Lutech

Il partner si è distinto per il contributo commerciale determinante nel contrattualizzare numerose opportunità di business

Implementation Partner: PWC

Il partner si è particolarmente distinto per il numero di review positive ottenute da parte di clienti durante la fase di progetto

Community Impact Partner: Experience Cloud Consulting

Il partner si è distinto per aver dato un grande contributo sul tema ESG e per le iniziative di volontariato condotte anche a livello EMEA

Connected Ecosystem Award: Balance

Il partner si è distinto per il contributo offerto nel portare sulla piattaforma Appexchange soluzioni che integrano la piattaforma Salesforce

Rising Star: Engineering Ingegneria Informatica

Il partner si è distinto per la focalizzazione e la velocità con cui ha accresciuto la propria practice in termini di certificazioni e consulenti

New Logo: Business Integration Partners

Il partner si è distinto per il contributo offerto nel vincere insieme nuovi loghi in mercati ancora da sviluppare