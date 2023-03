Sangfor entra nel portafoglio con Elmat

Elmat amplia la propria offerta nella business unit della sicurezza informatica includendo il nuovo partner Sangfor Technologies. Il cyber-crimine è sempre più agguerrito e in futuro sarà necessaria una protezione totale: proprio per far fronte sempre di più alle esigenze in fatto di sicurezza, Elmat ha selezionato per i propri clienti le soluzioni di Sangfor, azienda globale di soluzioni di infrastruttura IT, specializzata in Cloud Computing e Cyber Security.

Sangfor è specializzato nella sicurezza dell’infrastruttura IT iperconvergente HCI. Infatti offre un’architettura di cloud computing di terza generazione che riduce i costi (almeno il 70% del costo totale di proprietà) perché integra elaborazione, storage, networking e sicurezza su un unico stack software. Inoltre, semplifica le operazioni e aumenta la sicurezza della rete.

Sangfor si distingue anche per la piattaforma intelligente NDR Cyber Command che mira a rilevare le minacce informatiche e a rispondere loro in modo automatico. Grazie al monitoraggio del traffico di rete interno rileva le minacce con più precisione e grazie all’AI e all’analisi comportamentale effettua una correlazione degli eventi di sicurezza esistenti. Così scopre anche le minacce nascoste all’interno della rete e risponde in tempo reale.

Inoltre, altre soluzioni utili ai system integrator sono:

aStor , l’object storage, basato sulla progettazione software-defined che adotta un’architettura simmetrica distribuita. Permette, infatti, di allocare le risorse “oggetti” di storage (storage ad alte prestazioni, storage a basso costo con alta capacità, ecc.) in base alle esigenze delle applicazioni aziendali.

eDesk, la soluzione VDI (Virtual Desktop Infrastructure) che ti permette di ottenere un ambiente di lavoro sicuro in qualsiasi luogo.

Le tecnologie offerte da Sangfor nel campo della cyber security sono innumerevoli e proprio la vastità di soluzioni proposte è uno dei motivi per cui Elmat ha scelto di ampliare la propria offerta con questa nuova partnership. A ciò si aggiunge anche l’innovazione continua di Sangfor, che investe il 20% del fatturato annuo in ricerca per sviluppare nuove soluzioni presso i propri cinque centri di ricerca, di cui uno è a Silicon Valley, e che ha oltre 2.200 brevetti e un numero di domande di brevetto presentate sempre in forte crescita. In questo è perfettamente allineato alla filosofia di Elmat, al nostro essere pionieri e alla continua ricerca di soluzioni innovative per la sicurezza.

“Grazie a Sangfor, noi di Elmat, possiamo offrire ai nostri system integrator soluzioni che finora non abbiamo mai gestito” afferma Matteo Gasparini, BDM Italia per la Business Unit Cyber Security di Elmat Spa. “Così possiamo contribuire ad aumentare la sicurezza informatica dei clienti finali e unire la sicurezza fisica con la sicurezza logica, due ambiti ormai imprescindibili”.

“Abbiamo scelto Elmat perché è un distributore a valore aggiunto. Grazie al loro background consolidato in ambito di Cyber Security, alla loro presenza capillare e grazie al fatto di essere ben radicati sul territorio, permettono, forniscono e garantiscono un ottimo supporto locale” dichiara Francesco Addesi, Country Manager di Sangfor Technologies Italy.