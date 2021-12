Elmat e Axis 20 anni all’insegna dell’innovazione per il settore delle videocamere di rete

Elmat, distributore di soluzioni IP, e Axis Communications, produttore di soluzioni intelligenti per videocamere di rete, celebrano il loro legame professionale, di stima e amicizia che dura da due decenni e che continua a guardare avanti.

“Un rapporto di 20 anni è quasi come un matrimonio” afferma scherzando Andrea Rizzo, Co-CEO di Elmat “e come tutte le storie d’amore, anche questo legame ha un bell’inizio. Tutto è nato nel 2001, quando io e il mio socio Michele Scapolo (Co-CEO di Elmat, ndr) cercavamo prodotti altamente innovativi e abbiamo intercettato la prima telecamera IP di Axis”. Dal 2001 al 2021, le due realtà hanno navigato insieme seguendo la rotta dell’innovazione in un mare, il mercato, che è cambiato continuamente. “Fortunatamente il mercato della videosorveglianza non ha subìto forti contraccolpi dovuti alla pandemia” afferma Roberto Briscese, Distributor e Account Manager di Axis Communications “e oggi le condizioni macroeconomiche sono positive. Si stima che il mercato della videosorveglianza crescerà del 3,2% all’anno fino al 2024, pertanto la partnership con Elmat si prospetta più solida e vantaggiosa che mai”.

Per festeggiare questo importante traguardo, Elmat e Axis presentano “Promo 20 anni”, un’iniziativa speciale, attiva dal 23 novembre al 31 dicembre 2021, volta ad incentivare l’implementazione di soluzioni innovative a supporto e a potenziamento dei sistemi di video sicurezza. “Promo 20 anni” non è solo una nuova opportunità per conoscere prodotti tecnologicamente d’avanguardia ma è anche uno speciale ringraziamento delle due aziende a tutti i propri clienti con cui vogliono condividere i vantaggi di questa preziosa collaborazione ventennale. Quest’anno, il 2021, è stato ricordato più volte per il valore di questa partnership, oggetto di numerosi contenuti editoriali e interviste.

I dettagli di “Promo 20 anni”

Per avere accesso alla promozione è sufficiente effettuare un acquisto di prodotti Axis presso il portale B2B di Elmat Spa . Sia i clienti Elmat, sia chi non ha mai acquistato dal distributore, possono accedere alla promozione. L’ordine può raggiungere due diverse soglie di ingresso e ottenere due diversi omaggi molto interessanti.

Per l’ordine da 2500€ è offerto gratuitamente il Kit Audio di Axis contenente il Mini speaker C1410.

Per l’ordine da 5000€, invece, l’omaggio incluso è il Kit formazione Axis con interessanti prodotti come ad esempio la telecamera, lo switch, il mini speaker e altro ancora.

I vantaggi per i system integrator

L’iniziativa “Promo 20 anni” è l’occasione perfetta per chi non conosce i prodotti Axis: I due Kit gratuiti e la formazione possono essere lo spunto o il punto di partenza per nuovi progetti. Il valore del nuovo speaker, inoltre, permette di sfruttare i benefici dell’audio applicati al sistema di videosorveglianza e potenziare ulteriormente l’impianto (con considerevoli effetti positivi sulla sicurezza).