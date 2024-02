SAP Italia premia i Partner per l’eccellente lavoro nel 2023

Si è concluso il Partner Kick Off Meeting (PKOM) 2024 di SAP Italia che ha visto riunito l’intero ecosistema di SAP, un totale di 300 persone provenienti da oltre 120 aziende partner, per analizzare i traguardi raggiunti insieme nel 2023 e le priorità comuni per l’anno appena iniziato.

“Abbiamo accelerato anche nel 2023 la velocità della nostra crescita nel cloud, registrando un aumento del 66% nel Cloud booking rispetto all’anno precedente. RISE with SAP è stato l’elemento che ha maggiormente contribuito a questo risultato, mentre il passaggio al cloud pubblico è stato guidato da GROW with SAP,” ha dichiarato Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia. “I partner sono cruciali per il nostro successo: circa il 90% delle implementazioni presso i nostri clienti è seguito da un Partner e l’80% dei nuovi clienti è generato dai Partner.”

Masperi ha inoltre incoraggiato i Partner a trarre vantaggio dallo “slancio che SAP sta vivendo e che continuerà nei prossimi anni, grazie a tre driver: il cloud, la sostenibilità e la Business AI, l’intelligenza artificiale per le aziende che trasformerà il modo in cui le organizzazioni lavorano”.

Le opportunità del cloud

L’evento ha rappresentato l’occasione per porre l’accento sulle opportunità che il cloud offre, soprattutto quando si parla di ERP e Line Of Business. Le implementazioni ERP nel cloud garantiscono un modello clean core che aiuta a promuovere la differenziazione competitiva attraverso la standardizzazione e la riduzione della complessità degli ambienti IT, e facilita l’adozione di innovazioni, a partire dall’AI. Nei prossimi due anni è previsto che la maggioranza della base installata on-premise di SAP in Italia migrerà verso l’ERP in cloud soprattutto grazie all’offerta RISE with SAP. Mentre GROW with SAP su cui quest’anno si concentrerà particolare attenzione e risorse, continuerà a facilitare l’adozione dell’ERP nel cloud pubblico per i nuovi clienti e le PMI.

Infine, in primo piano anche quest’anno, nell’agenda di SAP e dei Partner ci sono le soluzioni SAP SuccessFactors, SAP Signavio, SAP Concur, SAP Customer Experience, SAP Intelligent Spend Management and Business Network, e SAP Digital Supply Chain. Queste soluzioni in cloud rappresentano opportunità di ulteriore business per i Partner che investono in nuove funzionalità per creare valore per il cliente nelle aree funzionali più critiche per la vita dell’azienda.

La Business AI, impulso per il 2024

SAP si è posta l’obiettivo di diventare leader nelle applicazioni aziendali e nell’intelligenza artificiale per il business e recentemente ha annunciato investimenti in AI per oltre 1 miliardo di Euro. Oggi, più di 26.000 clienti cloud possono già utilizzare SAP Business AI grazie a centinaia di funzionalità AI e best practice integrate nelle soluzioni applicative SAP. Tra le priorità per il 2024, si è parlato anche di SAP BTP (Business Technology Platform), come strumento di crescita dell’ecosistema in quanto strumento per creazione di proprietà intellettuale da parte dei partner, anche nell’ambito di SAP Business AI.

Sostenibilità

In linea con la sua visione di aiutare le aziende a diventare imprese intelligenti e sostenibili, SAP ha ribadito il suo approccio alla sostenibilità, che consiste nell’incorporare i dati sulla sostenibilità nei principali processi di business di tutte le aree di un’impresa e lungo la sua catena del valore. L’esteso portafoglio di soluzioni SAP per la sostenibilità – dalla SAP Sustainability Control Tower al Green Ledger incluso nelle offerte di ERP Cloud, che combina dati finanziari e ambientali per insight approfonditi e processi decisionali efficaci – consente ai Partner di aiutare i clienti a raccogliere dati, creare report e agire in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG) in modo olistico.

Nel suo intervento a PKOM, Fabrizio Moneta, Direttore Midmarket e Canale di SAP Italia, ha voluto sottolineare l’importanza dei Partner per la crescita di un segmento strategico per SAP che è quello delle aziende di medie dimensioni. “In questo particolare periodo, le medie imprese italiane hanno bisogno di un

rapido ritorno dei propri investimenti in progetti di innovazione che diano loro maggiore agilità ed efficienza sul business. I nostri Partner sono essenziali per dare una risposta a queste esigenze, sono loro che sono al fianco delle imprese italiane e le aiutano a trasformare il proprio business e a sfruttare l’innovazione garantita dal cloud. L’anno scorso, l’85% delle revenue cloud del settore Midmarket nel nostro Paese è stato generato dal canale”.

I SAP Partner Excellence Award per il 2023

Nel corso dell’evento sono stati assegnati i SAP Partner Excellence Award come riconoscimento dei partner che hanno meglio sfruttato l’innovazione delle soluzioni SAP, dimostrato una grande capacità di comprendere le esigenze dei clienti, creato valore e proposto soluzioni per aumentare la flessibilità e la resilienza delle aziende italiane. I partner premiati sono stati:

1. Categoria premi Allround Channel – MidMarket

· Cloud Digital Transformation Champion

Derga Consulting Motivazione: Per la leadership nei processi di business transformation basati su RISE with SAP

· Market Expansion Champion

Derga Consulting Motivazione: Per il successo ottenuto nell’avere aperto rapporti di business con nuovi clienti

· Customer Value Journey Champion Altea UP

Motivazione: Per il significativo contributo lungo tutta la Customer Value Journey e una particolare focalizzazione sulle LOB

· Public Cloud ERP Champion Expansion through Cloud ERP public edition (Total Revenues) Avvale Motivazione: Per il significativo contribuito nell’espansione del mondo ERP attraverso il paradigma Public Cloud

· Partner of the Year Best Performer

Avvale

2. Categoria SAP Business One

· Fast Growth Aldebra Motivazione: Per la significativa crescita ottenuta grazie alla cura del parco installato e al contributo di nuovi clienti

· Market Expansion Sys-Dat Motivazione: Per il significativo contributo nel conquistare nuovi clienti

· Marketing Excellence Run Time Motivazione: per aver impostato una strategia vincente di Demand Generation

· Best Performer SAP Business One VAR One