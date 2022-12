Sonepar Italia e ARAME Puglia: progettualità condivise

È di poche settimane fa l’incontro realizzato nel punto vendita di Sonepar Italia a Bari con le agenzie di materiale elettrico pugliesi associate ad ARAME – Associazione Nazionale Agenti e Rappresentanti Materiale Elettrico.

Dall’evento è scaturita un’efficace sintesi tra la conoscenza del territorio, espressa dalle agenzie ARAME, e l’ampia visione del mercato e dei trend che lo stanno trasformando, propria di Sonepar Italia in virtù della sua leadership nel comparto della distribuzione di materiale elettrico, elementi che hanno stimolato il dibattito in sala e favorito la condivisione di idee ed esperienze, ponendo le basi per una nuova stagione di progettualità condivise.

Non a caso, come sottolineato all’unisono dagli organizzatori dell’evento: «Si è trattato di un’occasione per valorizzare la collaborazione tra Sonepar Italia e le agenzie associate di Arame del territorio di Puglia a e Basilicata, ma anche per promuovere strategie che consentano di supportarci a vicenda nel cogliere le opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione».

Un evento promosso in sinergia da Sonepar Italia e ARAME Puglia

Per Sonepar Italia hanno partecipato Marco Zambelli, VP Vendor Relation, Giovanni Mazza, Direttore di Divisione Sud, Filippo D’Aquino, Responsabile Vendite Puglia e Giovanni Gravina, Responsabile Relazione Fornitori Puglia.

Per ARAME erano presenti Vito Colasanto e Franco Grimaldi, rispettivamente Presidente e Segretario di ARAME Puglia, nonché membri del Consiglio Direttivo Nazionale – insieme ad agenti di tutte le agenzie associate.