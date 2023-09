Sostenibilità ambientale Cisco per i partner TD SYNNEX

TD SYNNEX ha conseguito la specializzazione in sostenibilità ambientale Cisco per le sue attività in Europa. A seguito di questo riconoscimento, il distributore è ora in grado di offrire un supporto localizzato ai partner in tutti i mercati europei per aiutarli a ottenere la specializzazione in sostenibilità ambientale Cisco.

L’accreditamento aiuta i partner ad accelerare le pratiche di sostenibilità e di economia circolare e dà accesso all’incentivo Cisco Takeback, che consente di restituire gratuitamente l’hardware usato per rigenerarlo, riciclarlo o smaltirlo in modo sicuro, e di ottenere uno sconto fino al sette per cento per i nuovi prodotti sulle offerte in possesso dei requisiti previsti. Inoltre, l’ottenimento di questa specializzazione aiuta i partner nel loro percorso verso lo status di Cisco Select Partner.

Per i partner nuove opportunità, tra riciclaggio della tecnologia ed economia circolare

Sam Paris, Vice President, Security & Networking and Cisco lead for Europe in TD SYNNEX, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ottenuto la specializzazione di sostenibilità ambientale Cisco in tutti i Paesi della nostra presenza in Europa. È un’ottima notizia per i partner di tutto il mondo che vogliono accelerare le loro pratiche IT sostenibili e fornisce un quadro trasparente, pronto per l’uso ed estremamente credibile per il riciclaggio della tecnologia e le iniziative di economia circolare”.

Per ottenere la specializzazione in sostenibilità ambientale Cisco, tutte le sedi nazionali di TD SYNNEX in Europa hanno superato due esami Cisco: il 700-240 (Sustainability Overview) + il 700-245 (Sustainability Practice Building). Le sedi nazionali dell’azienda hanno inoltre sottoscritto l’appello Cisco che le vincola a rispettare i propri impegni in materia di IT sostenibile e hanno nominato ambasciatori della sostenibilità Cisco per supportare l’esecuzione a livello locale. Inoltre, TD SYNNEX ha investito in un responsabile regionale dedicato per guidare la strategia di sostenibilità per il ramo di attività Cisco. TD SYNNEX sta attualmente lanciando un bootcamp di sostenibilità rapido per i partner, per accelerare il completamento degli elementi formativi della specializzazione in sostenibilità ambientale di Cisco.

“Uno degli obiettivi ambientali dichiarati di TD SYNNEX è quello di incorporare i principi dell’economia circolare nella nostra strategia di gestione del ciclo di vita dei prodotti e di collaborare con le parti interessate per ridurre al minimo i rifiuti attraverso riparazioni, ricondizionamento e riciclaggio. È molto interessante dare vita a questo impegno sfruttando la portata e le capacità di TD SYNNEX con Cisco a vantaggio dei nostri partner in Europa”, ha aggiunto Sam Paris.

Con Cisco un altro elemento concreto dell’impegno TD SYNNEX per l’ambiente

Vincenzo Bocchi, Director Advanced Solutions in TD SYNNEX Italy, ha affermato che “La specializzazione ottenuta con Cisco è un altro elemento concreto del nostro impegno per l’ambiente che mira a raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2045, in linea con il nostro impegno per la Science Based Target Initiative (SBTI)”.

“Sono quei principi di economia circolare che è fondamentale implementare quanto prima nella gestione del ciclo di vita dei prodotti, e che sempre di più cerchiamo di rendere fruibili al nostro ecosistema di Partner e Rivenditori”.

“Fare Information Technology non può più essere solo spedire ed installare dei prodotti, tutta la catena del valore deve investire risorse e competenze per un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. E TD SYNNEX e Cisco insieme possono aiutare le aziende italiane a trasformarsi in questa direzione”.

I partner di TD SYNNEX possono inoltre beneficiare dei programmi per un IT sostenibile di Cisco, come Refresh per l’hardware Cisco rigenerato, e Green Pay, una soluzione di pagamento IT circolare per la tecnologia sostenibile di Cisco.