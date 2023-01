TCL premiata da ADG al CES di Las Vegas

TCL, uno dei principali attori nel settore TV e nell’elettronica di consumo a livello globale, è stato premiato dall’ADG per le sue continue innovazioni sul fronte delle tecnologie display durante il CES 2023, svoltosi a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio.

Due i riconoscimenti di prestigio: il Display Technology Innovation Gold Award assegnato al TV TCL Mini LED 4K C845 e il premio Eye Protection Innovation of the Year andato al TCL NXTPAPER 12 Pro.

Selezionati da una giuria di esperti mondiali e media influenti, i premi sono stati consegnati nell’ambito del 2022-2023 Global Top Brands Award sponsorizzato da ADG, tenutosi il 6 gennaio a Las Vegas.

Doppio riconoscimento per le continue innovazioni tecnologiche di TCL

Il prestigioso premio Display Technology Innovation Gold Award per il TV Mini LED 4K C845 riflette il continuo impegno di TCL nel far progredire le tecnologie dei Mini LED e dei display per offrire soluzioni home theater di altissimo livello per la qualità delle immagini in termini di colori, nitidezza e contrasto.. TCL si spinge sempre a perfezionare le prestazioni dei propri display premium e per ottenere i risultati migliori attiva delle collaborazioni con altri brand, tra le più recenti troviamo quella con TÜV per la creazione di un laboratorio Mini LED.

Gli ultimi progressi delle tecnologie NXTPAPER di TCL sono stati riconosciuti con la vittoria del TCL NXTPAPER 12 Pro nella categoria Global Top Brands Eye Protection Innovation of the Year Award. Il display aggiornato NXTPAPER 12 Pro offre un’esperienza visiva coinvolgente. Inoltre, è fino al 100% più luminoso del suo predecessore e il suo display simile alla carta filtra fino al 61% la luce blu dannosa, garantendo una visione incredibile senza compromettere la salute degli occhi.