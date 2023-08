TCL sempre più impegnata sul fronte Green

TCL ha ospitato la TCL Global Ecosystem Partner Conference 2023 (GPC 2023), nel corso della quale ha presentato il suo Carbon Neutrality Whitepaper. Con questo documento il brand ha ufficialmente condiviso gli obiettivi di carbon peaking e carbon neutrality dell’azienda e tracciato un piano d’azione per la sostenibilità, con l’impegno di fissare un punto di riferimento nel settore per la promozione di uno sviluppo green.

2023 TCL Global Ecosystem Partner Conference: gli obiettivi per un’industria più sostenibile

La conferenza ha riunito oltre 500 dirigenti di aziende leader e partner commerciali appartenenti ai settori di terminali smart, tecnologia dei display e energia rinnovabile, con l’obiettivo di creare e sostenere collettivamente un nuovo standard ecosostenibile per l’industria manifatturiera.

Durante il keynote, Tomson Li, fondatore e Presidente di TCL, e altri rappresentanti dell’industria, hanno espresso pareri estremamente positivi sulla fusione di innovazione tecnologica e sviluppo green, due elementi che rappresentano la visione e la missione di TCL nella costruzione di un ecosistema industriale sostenibile.

Per promuovere ulteriormente tale metodo, TCL ha ospitato una tavola rotonda, invitando esperti del settore e del mondo accademico, insieme a partner commerciali, a condividere le proprie competenze sull’innovazione tecnologica e sulla collaborazione lungo la catena di fornitura.

La giornata si è conclusa con una serie di incontri volti a promuovere la costruzione di supply chain sinergiche e a facilitare ulteriormente le collaborazioni tra settori, tra cui il primo aggiornamento nazionale della piattaforma dual-cross di Hubei e la cerimonia di insediamento di Getech.

Il TCL Industries’ Carbon Neutrality Whitepaper: Impegni e azioni per un futuro più green

Il TCL Industries’ Carbon Neutrality Whitepaper illustra in maniera dettagliata i piani dell’azienda per raggiungere e sostenere i propri impegni in materia di emissioni, tra cui il nuovo design per il controllo delle emissioni dual carbon di TCL, gli impegni per il raggiungimento dell’obiettivo dual carbon, il piano di sviluppo in tre fasi, la progettazione globale, l’innovazione di prodotto sostenibile, la crescita rispettosa dell’ambiente, l’ecologia inclusiva e altro ancora. I punti salienti del rapporto includono:

L’istituzione di un gruppo di lavoro sul cambiamento climatico e di un organigramma per la pianificazione della carbon neutrality per definire i ruoli e stabilire le responsabilità. Un impegno per TCL a raggiungere il carbon peaking entro il 2030 e la carbon neutrality entro il 2050. Il piano di TCL per raggiungere questi obiettivi si articola in tre fasi: un’indagine sulle emissioni di carbonio (ricerca, definizione di obiettivi e soluzioni), il raggiungimento della soglia di carbon peaking (analisi delle capacità e delle azioni per ridurre le emissioni di carbonio) e della neutralità rispetto alle emissioni di carbonio (come rendere sostenibile la continua riduzione delle emissioni di carbonio). La creazione di un ecosistema industriale sostenibile: promuovere la collaborazione tra la filiera industriale e la società per creare un ecosistema pulito e privo di emissioni nocive. Guidare TCL verso uno sviluppo ecologico e ridurre le emissioni di anidride carbonica, promuovendo cambiamenti nelle fabbriche e nei centri operativi che diventino il punto di riferimento del settore per l’efficienza energetica attraverso l’innovazione tecnologica. Sfruttare la leadership industriale di TCL per invogliare altre aziende e partner a ridurre le proprie emissioni.

Imballaggi con materiali ecosostenibili e design accurato

Oltre a illustrare i propri ambiziosi piani per raggiungere la carbon neutrality, TCL ha anche sottolineato gli sforzi che sta compiendo per rendere i suoi prodotti più sostenibili. Come player che ha spedito 23,78 milioni di smart TV in tutto il mondo nel 2022, TCL riconosce la propria responsabilità nell’adottare materiali ecosostenibili. Utilizza, ad esempio, inchiostro di soia, carta riciclabile e materiali di imballaggio fatti di carta certificata dal Forest Stewardship Council (FSC), nonché plastiche riciclabili ABS. Inoltre, TCL ha lavorato suoi nuovi modelli di condizionatori, frigoriferi e lavatrici per renderli più ecologici grazie a caratteristiche che permettono di ridurre l’impatto ambientale.

Dalla fabbrica alla catena di distribuzione, TCLGreen è un’iniziativa globale di TCL per contribuire alla costruzione di un futuro più ecosostenibile per tutti, ed è anche una pietra miliare nel percorso di Environmental, Social e Governance (ESG) dell’azienda.