TD SYNNEX Datech nominato distributore di Trimble SketchUp

TD SYNNEX Datech, la divisione software specializzata in progettazione, ha firmato un accordo con Trimble per distribuire SketchUp, un ecosistema di prodotti e servizi cloud che consentono ai professionisti di architettura, ingegneria e costruzione (AEC) di creare, comunicare e collaborare in modo rapido e accurato.

Questo accordo estende la disponibilità di SketchUp ai partner Datech nel Regno Unito, Irlanda, Italia, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Portogallo, Germania, Austria, Svizzera, Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca.

Datech e Trimble offriranno risorse di abilitazione e formazione ai rivenditori già esistenti e a quelli nuovi, fornendo supporto mirato nell’identificare il potenziale di mercato e nell’incentivare le vendite sfruttando l’esperienza di Datech nell’onboarding di nuovi partner. Attraverso TD SYNNEX, i rivenditori avranno inoltre accesso alle vendite locali e al supporto tecnico per il software Trimble SketchUp, aiutandoli così a fornire livelli di servizio più elevati ai propri clienti finali.

Jaap Smit, Vice President Datech Global, TD SYNNEX, ha dichiarato: “Questo accordo rappresenta un passo significativo nella strategia di diversificazione di Datech. Estendendo la disponibilità di Trimble SketchUp in tutta Europa, consentiamo ai nostri rivenditori AEC di offrire una scelta più ampia e un supporto migliore ai propri clienti. Offre inoltre la possibilità a un numero maggiore di rivenditori e clienti finali di trarre vantaggio dalla crescente reputazione di questo popolare ecosistema di progettazione, ideale per l’uso nel più ampio settore AEC per concettualizzare idee, implementare ricerche di progettazione in fase iniziale, comunicare con le parti coinvolte e presentare proposte convincenti ai clienti”.

“All’interno di TD SYNNEX, abbiamo una profonda esperienza nel mercato delle PMI e questo accordo ci offre un’eccellente opportunità a valore aggiunto per supportare i rivenditori Trimble SketchUp nello sviluppare e raggiungere le aziende di piccole e medie dimensioni nella comunità AEC”, ha aggiunto Smit.

Chris Cronin, Vice President Arch. & Design (SketchUp) and Building Construction Field Solutions in Trimble, ha aggiunto: “Con un’esperienza senza rivali nel settore AEC e supportata dalle significative risorse di TD SYNNEX, Datech è in una posizione unica per supportare Trimble SketchUp nell’estendere ulteriormente la sua presenza in Europa. Non vediamo l’ora di lavorare con il team Datech per supportare i rivenditori nella crescita delle vendite di Trimble SketchUp e nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti”.

Trimble SketchUp è un software di modellazione 3D versatile e facile da usare con servizi cloud utilizzati da professionisti in varie discipline di progettazione, ingegneria e costruzione. Con un ricco set di funzionalità e una comunità globale di utenti, SketchUp continua a essere all’avanguardia nel design creativo e nell’innovazione. Il programma strategico a valore aggiunto di Datech fornisce l’accesso a dashboard aziendali, servizi automatizzati e piattaforme che supportano i rivenditori, migliorandone il valore e l’offerta.

L’implementazione di successo della metodologia del ciclo di vita delle vendite Datech FLAER (find, land, adopt, expand, renew) significa anche che i rivenditori possono trarre vantaggio dall’uso intelligente dei dati per identificare informazioni aziendali chiave cruciali per individuare nuove opportunità di crescita.

Con una conoscenza, un’esperienza e un servizio personalizzato impareggiabili, Datech è diventato il principale distributore specializzato di soluzioni di progettazione nella regione EMEA. Supportata dalla forza operativa, logistica e finanziaria di TD SYNNEX, Datech può supportare i rivenditori CAD/CAM nel massimizzare le vendite e la redditività, promuovere l’efficienza aziendale e soddisfare le esigenze in evoluzione dei loro clienti di valore.