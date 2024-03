TP-Link ancora presente nel Magic Quadrant di Gartner

TP-Link, fornitore di soluzioni di networking a livello globale, è stato inserito per il sesto anno consecutivo nel Magic Quadrant di Gartner nella categoria Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure.

Con Omada, TP-Link garantisce eccellenza nei servizi pre e post vendita

Questo importante risultato sottolinea la dedizione di TP-Link nel perseguire standard qualitativi elevati e nel puntare sempre alla massima soddisfazione dei clienti. In particolare, con la business unit Omada l’azienda ha raggiunto livelli di eccellenza per quel che riguarda i servizi pre e post vendita, offerti sia grazie ai team locali di supporto al canale, che attraverso strumenti quali hotline, e-mail, live chat e alla community ufficiale dedicata alla condivisione di best practice e casi di successo.

L’azienda dedica inoltre ampie risorse alla formazione, organizzando numerosi training on-site e corsi di certificazione di primo e secondo livello (Omada OCNA e OCNP), oltre ad offrire diversi vantaggi attraverso il proprio Partner Program.

Cosa comprende Omada?

Guidata dall’impegno verso il progresso tecnologico, TP-Link vanta un team di oltre 2.600 addetti alla ricerca e sviluppo e più di 100 laboratori con standard di test rigorosi. Questo garantisce la fornitura ai clienti di tecnologie all’avanguardia ed affidabili basate su AI e cloud. Tra le recenti innovazioni integrate nella gamma TP-Link Omada troviamo la tecnologia Wi-Fi 7, con funzionamento Multi-Link, canale a 320 MHz e Multi-RU, oltre alle antenne intelligenti, che garantiscono una copertura del segnale più mirata e dinamica.

La soluzione Omada è studiata per soddisfare le esigenze di aziende di ogni dimensione e settore. L’offerta comprende una gamma completa di prodotti professionali: Access Point, Switch, Router, Accessori, Controller Hardware, Software e Full-Cloud. I prodotti Omada sono dotati di tecnologie a prova di futuro che garantiscono scalabilità e prestazioni alle aziende di oggi, rendendole pronte a soddisfare le esigenze di un domani sempre più connesso e veloce.