TP Vision vince quattro premi EISA

TP Vision continua a ricevere prestigiosi e straordinari riconoscimenti professionali per lo sviluppo dei prodotti Philips Ambilight TV e Philips audio, che ha ottenuto ancora una volta il massimo livello vincendo quattro prestigiosi premi EISA 2023/24.

I premi riflettono la posizione di Philips TV & Sound – l’unico marchio Consumer Electronics di classe A ancora con sede in Europa, che continua a investire in modo significativo nella ricerca e sviluppo tecnologico, nello sviluppo dei prodotti e nella progettazione interna.

I TV Ambilight godono di una posizione unica e di successo sul mercato grazie alla combinazione di una straordinaria qualità dell’immagine e del suono, di una tecnologia innovativa e di un eccezionale design europeo, oltre all’esclusivo effetto immersivo di Ambilight, che continua a riscuotere il favore degli esperti giudici dell’EISA.

Ancora una volta, un TV OLED Philips ha vinto nella fascia alta del mercato, ma anche il modello LCD Ambilight “The One” 8818 dell’azienda ha dimostrato la profondità della qualità della gamma di televisori Ambilight vincendo l’EISA Family TV 2023/24 – per la sua offerta di facile comprensione per i consumatori di qualità d’immagine e qualità del suono ad elevate prestazioni con tutte le caratteristiche essenziali incluse.

La stessa tendenza viene ora seguita da Philips Audio e in particolare dai prodotti premium a marchio Fidelio. L’EISA ha riconosciuto i continui progressi compiuti dai prodotti audio e dalle cuffie Philips Fidelio, assegnando i premi 2023/24 ai nuovi modelli over-ear L4 e T2 TWS.

Gli EISA Awards (Expert Imaging and Sound Association) rappresentano il massimo riconoscimento da parte dei colleghi del settore AV. Negli ultimi 41 anni, l’organizzazione ha selezionato i migliori TV, prodotti imaging e audio, tutti giudicati in modo unico dalla giuria EISA, composta da esperti e guru della tecnologia che rappresentano 59 tra le più autorevoli pubblicazioni specializzate in tecnologia di 30 paesi in tutto il mondo.

Commentando i premi EISA ricevuti, Martijn Smelt, Chief Marketing Officer di TP Vision, dichiara:

”Il team di TP Vision accoglie con entusiasmo e soddisfazione tutti i premi; siamo particolarmente orgogliosi di aver vinto gli EISA Awards, assegnati da un team formato da giudici esperti e competenti del settore CE. Ancora una volta, i nostri consistenti investimenti nello sviluppo interno di tutti i nostri TV Ambilight e dei prodotti audio Fidelio, continuano ad essere un punto di riferimento e siamo lieti di aver vinto numerosi premi sia nella categoria TV che in quella audio dell’EISA”.

I vincitori del Premio 2023/24

Nell’assegnare al 55OLED818 il premio come TV OLED Best Buy EISA per il 2023-2024, i giudici hanno dichiarato: un’eccellente performance d’immagine e un prezzo conveniente fanno del 55OLED818 il TV OLED da battere nel competitivo mercato di fascia media. Sulla base del successo dei precedenti modelli della serie 8 del marchio, questa nuova serie presenta miglioramenti al processore di elaborazione P5 di Philips, al sistema Ambilight, all’interfaccia utente e altro ancora. Si tratta di una prestazione sublime con i contenuti 4K HDR, che beneficia di un controllo della luce e di un contrasto superiori e di un’abile mappatura dei toni, mentre il materiale HD viene efficacemente migliorato. Come ci si aspetta da uno schermo Philips, il 55OLED818 offre un’ampia gamma di regolazioni dell’immagine, oltre a preselezioni ben calibrate per una maggiore facilità d’uso. L’intelligenza di Google TV, la connettività HDMI 2.1 e un sistema audio integrato potente completano una proposta vincente.

Selezionando “The One” (55PUS8818) come EISA Family TV 2023/24, i giudici hanno riconosciuto: questo TV Ambilight LCD da 55 pollici di Philips è il perfetto complemento per il tuo soggiorno grazie al suo pannello S-IPS che supporta un ampio angolo di visione e una resa dell’immagine nitida e luminosa che non viene disturbata dalla luce ambientale. Il 55PUS8818 è stato definito da questo marchio iconico come un prodotto a tutto tondo per l’intrattenimento domestico, grazie all’audio da 2x40W, alla gestione dell’HDR multiformato, alle credenziali di gioco e alla piattaforma smart Google TV ricca di contenuti. Anche lo stile elegante di Philips merita un pollice in su, ma sono la qualità dell’immagine e il prezzo accessibile del 55PUS8818 a chiudere il cerchio.

Riconoscendo le eccezionali qualità delle cuffie over-ear Philips Fidelio L4 come EISA Best Buy Wireless Headphones 2023/24 i giudici hanno dichiarato: “le Fidelio L4 di Philips sono il cavallo di battaglia quotidiano: eleganti, comode, complete di tutte le funzioni e dotate di una qualità audio superiore grazie ai driver dinamici da 40 mm rivestiti in grafene. Il design delle cuffie, fiore all’occhiello dell’azienda, favorisce lunghe sessioni di ascolto grazie ai padiglioni imbottiti, all’archetto in pelle Muirhead e al telaio in lega leggera. L’Adaptive ANC, che sfrutta un quartetto di microfoni posizionati strategicamente, è disponibile per tenere lontani i suoni indesiderati e aumentare ulteriormente le prestazioni della connessione Bluetooth di alta qualità della Fidelio L4 (le opzioni di codec LDAC, AAC, SBC e LC3 offrono versatilità). Altre caratteristiche di alto livello sono il Bluetooth multipoint, la tecnologia di abbinamento rapido, il collegamento USB-C e la durata della batteria fino a 50 ore con funzionalità di ricarica rapida”.

E in una delle categorie più competitive, i giudici hanno individuato le nuove Philips T2 TWS come EISA In-ear Headphones 2023/24, commentando: Un audace aggiornamento rispetto al suo predecessore, le Fidelio T2 adottano un fattore di forma più piccolo ma migliorano la qualità del suono e facilità d’uso. il design acustico a due vie si basa su un driver elettrodinamico rivestito di grafene, ciascuna capsula presenta un trio di microfoni per un’efficiente cancellazione attiva del rumore e rilevamento vocale. Sono anche comode e sagomate per adattarsi saldamente all’orecchio, con il “targus lock” a tre punti di Philips per la massima tranquillità: non le perderai mai mentre cammini o viaggi. La chiave del fascino di questo vero modello wireless è la sua compatibilità con Amazon Alexa, Apple Siri e Google Assistant e il suo abbinamento eccezionalmente veloce. Anche i tempi di ricarica sono rapidi, con solo 15 minuti richiesti per un’ora di riproduzione. Insieme a queste innovazioni hardware c’è l’ultimo chipset Bluetooth per l’ascolto ad alta risoluzione.

Sia l’OLED818 da 55″ che il PUS8818 da 55″ sono ora in vendita in tutta Europa. Philips Fidelio L4 e Philips T2 saranno lanciati in Paesi europei dedicati a settembre 2023.