Transcend Information Unisce Le Forze Con TD SYNNEX

Transcend Information ha stretto un accordo con il principale distributore globale e aggregatore di soluzioni per l’ecosistema IT TD SYNNEX, per offrire soluzioni embedded (Industriali) nella regione Europea, inclusa Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Italia, Benelux, Portogallo, paesi Nordici ed Europa dell’Est, a partire dal 1 Agosto, 2023. Partner locali riceveranno servizi di consultazione immediati e professionali per aiutare le aziende embedded emergenti. L’intero catalogo Transcend (Consumer ed Embedded) sarà disponibile tramite la divisione specializzata Global Computing Components (GCC) di TD SYNNEX, per fornire un’offerta completa ai nostri clienti.

La divisione GCC di TS SYNNEX vanta un esteso network ed una forte presenza sull’industria, offrendo un ampio range di prodotti e servizi di alta qualità che includono CPU, moduli di memoria, dispositivi di storage, motherboard, e schede grafiche. Con il suo ruolo di partner affidabile per produttori di tecnologia, rivenditori, ed integratori di sistemi, TD SYNNEX gioca un ruolo centrale nella connessione fra clienti e produttori.

Thomas Klein, Vice Presidente, GCC, TD SYNNEX, Europe: “Con un aumento costante di richiesta per prodotti di memoria, l’aggiunta delle soluzioni consumer ed embedded Transcend nel nostro portfolio europeo diventa cruciale per offrire un’eccellente potenziale di crescita ai nostri rivenditori. Siamo sicuri che questa nuova collaborazione strategica aprirà nuove porte ad entusiasmanti opportunità che porteranno entrambe le aziende ad incredibili traguardi”.

Come marchio leader nel campo delle memorie embedded ed altri prodotti di memoria, Transcend mostra la sua competenza tramite un team di ricerca e sviluppo solido, personale di tech support esperto, ed una base di manifatturazione a Taiwan. Transcend adotta tecnologie mature ed innovative per migliorare la resistenza, affidabilità, sicurezza e stabilità dei propri prodotti. Le soluzioni di memoria embedded sono utilizzate in modo estensivo in un ampio range di industrie, incluso il settore medico, sorveglianza smart, network 5G, automazione, trasporti smart, intrattenimento digitale, e molto altro. Questa collaborazione è dedicata a fornire soluzioni customizzate end-to-end che vanno incontro alle necessità sempre in evoluzione delle aziende nell’industria tecnologica.

Yoann Tellier, General Manager di Transcend Information Europe: “Qualità ed affidabilità sono il fulcro dei requisiti industriali, e Transcend è divenuta uno dei principali marchi nelle soluzioni di memoria embedded. Siamo felici di espandere il nostro accordo con la divisione GCC di TD SYNNEX ad un livello europeo, considerando i suoi punti di forza ed ampia esperienza come fornitore di soluzioni industriali. Siamo ansiosi di fornire soluzioni customizzate a tutti i partner di TD SYNNEX.”

TD SYNNEX collabora con l’intero ecosistema tecnologico per gestire trasformazioni costanti, eseguendo con fiducia una costante evoluzione che permette di catturare future opportunità, aiutando le aziende a massimizzare il valore dei loro investimenti tecnologici. Riconoscendo il costante incremento nelle richieste per applicazioni industriali, sia Transcend che TD SYNNEX prevedono un futuro promettente fornendo opzioni senza limiti in qualsiasi ambiente operativo. Questa visione condivisa permetterà ad entrambe di capitalizzare queste prospettive e portare l’industria sempre più avanti.