Trend Micro ha ricevuto il 2022 Regional and Global AWS Partner Award

Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, annuncia di aver ricevuto il 2022 Regional and Global AWS Partner Award, premio che riconosce i leader di tutto il mondo che svolgono un ruolo chiave nell’aiutare i clienti a guidare l’innovazione e a creare soluzioni su Amazon Web Services (AWS).

Il Regional and Global AWS Partner Award è stato annunciato in occasione del Partner Awards Gala ad AWS re:Invent 2022 e riconosce i partner AWS che nell’ultimo anno hanno incluso la specializzazione, l’innovazione e la cooperazione all’interno dei propri modelli di business. Gli AWS Partner Award regionali e globali premiano i partner i cui modelli di business continuano a evolversi e prosperare su AWS, mentre lavorano con i clienti.

Trend Micro è stata uno dei primi partner AWS a proporre AWS Marketplace e ha collaborato con AWS per il lancio di AWS Marketplace Vendor Insights. Trend Micro ha continuato ad approfondire il suo rapporto con AWS aggiungendo la AWS Security Competency e la AWS Healthcare Competency al proprio elenco di qualifiche convalidate da AWS nel terzo trimestre del 2022. Questi ultimi pilastri dell’innovazione hanno contribuito a espandere la visione di Trend Micro nella cloud security end-to-end, che ruota attorno alla sua piattaforma di sicurezza cloud unificata, capace di offrire visibilità e controllo ulteriori in tutta l’azienda.

“Trend Micro è stata una grande sostenitrice di AWS Marketplace sin dall’inizio, siamo orgogliosi di ricevere questo premio in riconoscimento del nostro rapporto di lunga data con AWS”. Ha affermato Alessandro Fontana, Head of Sales di Trend Micro Italia. “Il terzo trimestre è stato il più grande di sempre per le vendite di AWS Marketplace, che sono aumentate del 150% su base annua registrando una crescita dell’ARR dell’80%. Questo è diventato un canale indispensabile per Trend Micro”.

Per la prima volta, gli AWS Partner Award regionali e globali includevano un processo di autocandidatura in una serie di categorie di premi e aree di specializzazione assegnate sia a livello regionale che globale, in cui tutti i partner AWS erano invitati a partecipare e presentare una candidatura.

La AWS Partner Network (APN) è un programma globale incentrato sull’aiutare le aziende a creare attività o soluzioni di successo basate su AWS e fornisce supporto commerciale, tecnico, di marketing e go-to-market. L’APN include fornitori di software indipendenti e system integrator in tutto il mondo e la partecipazione dei partner AWS è cresciuta in modo significativo negli ultimi 12 mesi.

“I partner AWS sono al centro della creazione di valore per i clienti globali, in un’ampia gamma di settori”. Ha affermato Ruba Borno, Worldwide Channels and Alliances at AWS. “Siamo onorati di presentare per la prima volta gli AWS Partner Award regionali e globali e ringraziamo tutti i candidati e i vincitori per aver accelerato il percorso di trasformazione cloud dei nostri clienti”.

Una giuria di esperti AWS ha selezionato i vincitori in base a criteri rigorosi. Trend Micro annuncia con orgoglio di aver ricevuto il premio Global AWS Marketplace Partner of the Year, che riconosce i migliori partner di AWS Marketplace che hanno avuto transazioni significative.