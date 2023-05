Vianova e VOIspeed fanno semplice il lavoro

Vianova e VOIspeed hanno realizzato un ambiente Cloud integrato, ospitato nel data center Tier IV compliant di Vianova, che permetterà la piena compatibilità tra le piattaforme VOIspeed e il SIP Trunk di Vianova, il servizio che offre chiamate illimitate per i centralini IP.

La telefonia, infatti, è ancora il servizio più utilizzato da chi fa business, soprattutto nelle trattative commerciali e nelle relazioni con i Clienti.

La tecnologia VoIP e il Cloud aprono nuovi scenari anche in questo settore, offrendo alle aziende la possibilità di personalizzare i loro servizi voce e integrarli con CRM e sistemi di comunicazione in modo semplice e intuitivo.

I plus della collaborazione tra Vianova e VOIspeed

In quest’ottica di digitalizzazione e semplificazione del lavoro, rientra l’annuncio di una nuova collaborazione tra Vianova e VOIspeed, in base al quale, da ora, le chiamate tramite SIP Trunk Vianova potranno essere effettuate anche utilizzando la piattaforma PBX di VOIspeed.

Grazie al collegamento tra SIP Trunk e PBX in Cloud sarà più semplice attivare servizi di telefonia e integrarli con il PBX, aumentare o diminuire le linee dei Clienti, collegare o trasferire le sedi senza più vincoli geografici.

L’ambiente virtuale protetto, grazie all’eliminazione degli apparati gateway in sede del Cliente, permetterà anche di ridurre i rischi di guasti e le spese per acquisto, installazione e manutenzione dell’hardware.

Il SIP Trunk è solo una delle tante novità che Vianova ha messo a disposizione di Clienti e Partner in questi mesi.

Da inizio 2023 l’azienda ha anche avviato una campagna per ampliare la sua forza vendita con System Integrator e Managed service Provider (MSP) intenzionati a cogliere le opportunità di crescita del settore ICT.

“Siamo felici per questo accordo – afferma Nicola Di Giusto, Sales and Marketing Manager di Vianova – i servizi voce per le aziende sono fondamentali: favoriscono la collaborazione con i colleghi e le interazioni con i Clienti. Per questo motivo le imprese vogliono gestire i servizi di telefonia con la massima libertà per integrarli con i loro sistemi di comunicazione e adattarli con semplicità alle loro specifiche esigenze”.