XP Power distribuito da Avnet Abacus

Avnet Abacus, distributore di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, nonché business unit regionale di Avnet, ha avviato una collaborazione strategica per i mercati EMEA con XP Power, fornitore di soluzioni di potenza sicure, affidabili ed efficienti.

I prodotti XP Power sono progettati e fabbricati per essere facilmente integrati in un’ampia selezione di applicazioni che richiedono fonti di alimentazione estremamente affidabili e spesso mission-critical; è questo il caso delle tecnologie industriali, healthcare e degli impianti di produzione di semiconduttori. L’esteso portfolio del produttore include alimentatori AC-DC da 3W a 50kW, convertitori DC-DC da 0.25W a 700W, e alimentatori ad alta tensione con output fino a 500kVDC.

“Questa collaborazione segna un traguardo importante nel nostro continuo impegno per garantire soluzioni di potenza di alta qualità ai clienti di vari settori industriali” ha affermato Gavin Griggs, CEO di XP Power. “Unendo le nostre forze, l’obiettivo è razionalizzare e ottimizzare la disponibilità dei nostri prodotti presso una più ampia platea di ingegneri progettisti e produttori. La vasta rete di distribuzione garantita da Avnet Abacus e la profonda conoscenza dei mercati EMEA, uniti alla competenza tecnica e all’eccezionale servizio di assistenza clienti, porterà valore aggiunto e motivo di soddisfazione per i nostri clienti.”

“Siamo lieti di aver sottoscritto questa partnership strategica con XP Power”, ha detto Rudy Van Parijs, Presidente di Avnet Abacus. “XP Power ha una eredità affermata nel fornire soluzioni di potenza affidabili ed efficienti, e questo accordo di distribuzione rafforza ulteriormente la nostra abilità nel rispondere alle diverse esigenze dei clienti, in particolare nei confronti delle aziende che cercano solidità e assoluta affidabilità nella fonte di alimentazione per i propri sistemi mission-critical. Stiamo rapidamente incrementando la disponibilità a magazzino del diversificato portfolio di convertitori di potenza a marchio XP Power per offrire ai nostri clienti il più rapido accesso a questi prodotti leading-edge.”